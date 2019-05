Az elmúlt tizenöt évet összegezték a találkozón

Megalakulásának tizenötödik évfordulója alkalmából tartott ünnepi találkozót szombat délelőtt a pécsi Parkinson Betegek Egyesülete.

A Vasutas Művelődési házban Őri László, Pécs alpolgármestere köszöntötte a vendégeket, beszédében kiemelte, hogy a kór a világon az egyik legelterjedtebb betegség, és a tudomány mai állása szerint gyógyíthatatlan. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint megyénkben mintegy ezerhatszázan szenvednek Parkinson kórban.

Az eseményen az egyesület volt és jelenlegi elnöke a megjelent mintegy száz ember számára előadásban ismertette az elmúlt 15 év főbb eseményeit. Azokba a terápiákba is betekintést nyerhettek az érdeklődők, melyekkel az egyesület szebbé teszi a betegségben szenvedők életét. A tagok bemutatták azt a színdarabot, mely a betegek mindennapjairól szól, táncterápiás és énekes előadást is tartottak, továbbá felléptek a Szenior Örömtáncosok is. Péterné Sárvári Erzsébet, az egyesület elnöke lapunk kérdésére elmondta, az alapító tagok számára emléklapot nyújtottak át.