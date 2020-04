Az első osztályú kézilabda-játékosból profi fotográfus lesz

A most zárult 53. Országos Középiskolai Fotópályázaton a „profik” kategóriában több száz alkotás közül a pécsi Simonyi Károly fotográfus szakiskolás, a 20 éves Csürke Máté szürrealista képe második helyezést ért el.

– Miről szól a nyertes mű?

– Nyolc fotómat küldtem el a versenyre, s ebből négy jutott be a döntőbe. Ez egy olyan fotó, amelyen a lepellel borított arc inkább az egyén szellemiségét tükrözi, mintsem az anyagiságát. Ezekből a pályamunkákból tárlat is lesz, a 88 kiválasztott kép pedig már megtekinthető online az Országos Középiskolai Fotópályázat honlapján.

– Mi fordította a fotózás felé?

– Villámcsapásszerűen történt. Három éve, amikor találkoztam az utcán egy barátommal, aki éppen portré készítésére indult. Vele tartottam, és nagyon megfogott, amit láttam, meg amit ezután tőle tanultam. S jól mondja, hogy fordított, mert addig profi kézilabdázónak készültem. A középiskolát is a Nemzeti Kézilabda Akadémián kezdtem. Gladiátorképző volt, az élsport eredménycentrikus felkészítésével nem tudtam megbarátkozni. Visszajöttem Pécsre, a Szent Mór Katolikus Gimnáziumba, ahol az ember lelke és belső tartalma lett a fontos és ez gyökeresen megváltoztatta a jövőképem.

– A portrék után is az emberek maradtak a középpontban?

– Nyitott vagyok mindenre, a géppel a nyakamban járom az utcákat, a Mecseket. Most a street fotózás érdekel, az utcán látható nem beállított, váratlan pillanatok, természetesen a legkülönfélébb emberekkel.

– Mi a kedvenc saját képe?

– A színház előtt készült. A téren van négy pad, melyből hármon egy-egy hajléktalan ült úgy, hogy bennem egy hétköznap stációit idézték meg. Az elsőn még frissen, egyenesen ült az illető, a második pad elment munkába, mert üres volt, a harmadikon felszabadultan nyújtózott egy ember, a negyediken már fekvéshez készülődve.

– Elkötelezett a fotózás felé?

– Egy évig csak gyűjtöttem, és minden követ megmozgattam, mire megvehettem az első gépem. Csináltam több ezer képet, s tavaly lecseréltem egy Canonra, ebben is van már több ezer felvétel. Most középiskolában tanulom a fotózás, a képszerkesztés fortélyait, hogy felkészültebben újra jelentkezhessek a Kaposvári Egyetem fotográfia szakára. A mesterem, Domján Endre tanít és motivál is egyben.