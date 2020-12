Az enyhe időjárás miatt egyelőre üres a madáretető

A tél beköszöntével sokan automatikusan kirakják a magvakkal teli etetőket a kertbe, így gondoskodnak arról, hogy a madarak a hideg időben is táplálékhoz jussanak.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Természetesen nemcsak a magánemberek gondolnak erre, hiszen madáretetőket raktak ki például a hosszúhetényi közterületekre, de a Mecseki Parkerdő területén is több ilyen van, amelyek töltése és karbantartása a Biokom Nkft. feladata.

– A Mecseki Parkerdő területén ötven darab madáretető van kihelyezve – írta lapunknak küldött közleményében a városüzemeltetési társaság. – Minden évben fejlesztjük a darabszámot, pótoljuk az eltulajdonítottakat, és felújítjuk a sérült etetőket.

A madaraknak héjas napraforgómagot adnak, amelynek szezonális mennyisége kétezer kilogramm. Ahogy a társaság írta, az etetők feltöltését december első napjaiban szokták kezdeni, de ebben a szezonban várnak vele, mert még nem jelentkeztek a komolyabb, folyamatosan kitartó fagyos napok. Természetesen ha megkezdik az etetést, akkor azt nem is hagyhatják abba tavaszig.

A madarakat nem szabad „becsapni” az etetés felfüggesztésével, mert az nagyobb kárt eredményez, mintha nem is etetnénk egyáltalán. Hozzátették, hogy az etetők feltöltése időjárásfüggő, amihez igazodnak a tollasok fogyasztási szokásai is. Erősebb mínuszok idején háromnaponta is szükséges az utánpótlás biztosítása, enyhébb napokon elegendő hetente egy alkalommal meglátogatni az etetőket.

A Biokom tehát még vár az etetéssel, azonban azok, akik már kitették a magvakat, azt tapasztalhatták, hogy nem nyüzsögnek ott a madarak. A Magyar Madártani Egyesület írásából az derül ki, hogy ennek több oka is lehet. A már említett enyhe időjáráson túl közrejátszhat a tollasok megváltozott vonulási szokása is.