Az erdei kisvasút mintegy másfél éve került be a Baranya Megyei Értéktárba

Az előző évekhez hasonlóan idén is május második szombatján rendezi meg a Mecsekerdő Zrt. nagyszabású családi rendezvényét, az Erdei Kisvasút Napját.

Különleges, sajátos turisztikai élményt nyújt az Almamellék és Sasrét között közlekedő erdei vasút, becenevén a Zselici Csühögő. Az ország egyik legkeskenyebb, 600 mm nyomtávú vasútvonalát még Biedermann Rezső báró hozta létre 1901-ben. A pálya egy lélegzetelállító panorámájú völgyön halad keresztül mintegy 7 kilométer hosszan. A kiinduló állomáson erdészeti és kisvasúti kiállítás tekinthető meg. Az épület első átalakítására 1977-ben azért került sor, mert ott forgatták a Kihajolni veszélyes című filmet, mely annak idején a montreali fesztivál nagydíját is elnyerte.

A sajátos turisztikai élményt nyújtó Zselici Csühögő a Baranya Megyei Értéktár tagjaként kiemelkedő értéket képvisel, melynek megőrzését, fenntartását és fejlesztését a Mecsek­erdő Zrt. egyik fontos és kiemelt közjóléti feladatának tekinti. A 2017-es év komplex fejlesztésének köszönhetően többek között visszanyerte eredeti formáját az almamelléki állomás impozáns épülete, megújult és bővült annak környéke, valamint teljes felújításon estek át a C-50-es mozdonyok, a „Dunakeszi” zárt kocsik és a „Maszolaj” nyitott kocsik is.

A 25-30 perces út az almamelléki épület elől indulva nádasokkal szegélyezett halastavak és a sasréti erdők között halad. A Sasrét-pusztai célállomásra érve a látogatókat a vadaskert állatai fogadják, amelyek a sínektől csupán néhány méterre felállított etetők gyakori vendégei. A báró egykori vadászkastélya ma vendégházként üzemel a festői völgyben. Még 2013-ban teljes körű felújításon esett át és a vadászvendégek mellett turistákat is fogad.

Sasrét-pusztán található a megye legöregebb erdeje, a több mint 200 éves ősbükkös, amelyet a benne kanyargó, mintegy 1,5 kilométer hosszú Sasréti tanösvény és a kiépített források tesznek izgalmassá. További látnivalókért sem kell messze menni, az ibafai Pipamúzeum, a szennai Falumúzeum, illetve a magyarlukafai néprajzi műhely is közel van.

A hagyományosan május második szombatján tartott kisvasúti nap nagyszerű alkalmat kínál a sajátos közlekedési eszköz és a környék felfedezésére. A családi programok nagy része a sasréti Kikerics Erdészeti Erdei Iskola környezetében zajlik, ám idén Almamelléken is készülnek érdekességekkel, így kicsik és nagyok egyaránt változatos napot tölthetnek el. A matuzsálemi korú Csühögő 9–18 óráig folyamatosan szállítja az utasokat, az indulás pontos időpontjáról a Mecsekerdő honlapján és Facebook-oldalán lehet tájékozódni.

Különleges programokkal várnak

Az Erdei Kisvasút Napján, május 11-én Almamelléken az erdészeti és kisvasúti kiállítás mellett Rácz Mihály vasúttörténeti relikviái is megtekinthetőek, és a gyerekek kipróbálhatják a vasúti makettkészítést is. Sasréten délelőtt 10-kor kezdődnek a programok, a vadászkutyás és solymászbemutató és interaktív erdei iskolai játékok mellett véradás is lesz. A rendezvény ingyenesen látogatható, ám egyes programjain való részvételhez nevezési díjra lehet számítani. A kisvasúti jegyek e napon két útra szólnak.