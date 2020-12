Az érettségire készülésben nyújt segítséget a pécsi tanárok programja

A járványhelyzetben a középiskolás diákok jelenleg digitális oktatási rendben, otthonról tanulnak, több-kevesebb sikerrel.

A digitális oktatás felmerülő nehézségei valamint a középszintű érettségi vizsgára való felkészítés elősegítése kapcsán merült fel egy ötlet Pánczél Róbertben, a pécsi Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának matematikatanárában. Célja az volt, hogy létrehozzon egy olyan segédanyagot, tudásbázist, mely az ország középiskolás tanulói számára ingyenesen elérhető, megosztható, terjeszthető, és lefedi a teljes középiskolai középszintű matematika-tananyagot.

A projekt fejlesztésébe több pécsi matematikatanár kollégája is bekapcsolódott. Így Páll Csaba és Czigány Gábor a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának tanári karából, valamint Kovács Ágnes, Gara Szabolcs és Porkoláb Tamás a Pécsi Leőwey Klára Gimnázium pedagógusai. A remX nevű program lényege, hogy a meghatározott platformokra – weboldal, Facebook-oldal és YouTube-csatorna – online tananyagot töltenek fel a diákok számára. Ez különböző prezentációkból és digitalizált anyagokból fog állni, hogy a diákok könnyebben fel tudjanak készülni az érettségire.

– Felosztottuk a matematika témaköreit, és minden kolléga vállalta, hogy kidolgozza az adott tananyagrészt. Felveszünk egy rövid elméleti összefoglalót, egyszerűbb és bonyolultabb középszintű feladatokat, majd ezeket a videókat feltöltjük a platformokra. E mellé még bizonyos segédanyagokat is készítünk – fogalmazott Pánczél Róbert. – Terveink szerint egy-két hónapon belül teljesen elkészülünk az anyagok feldolgozásával, melyek egyenként átlagosan maximum 15 percesek lesznek.

Pánczél Róbert elmondta továbbá, hogy a hátrányos helyzetű tanulók iránti társadalmi felelősségvállalás fontos számukra, ezért is érezték úgy, hogy őket is szeretnék segíteni. Mint mondta, a tanárok mellett néhány diákot is bevonnának a programba, ők önkéntes alapon segíthetnek majd saját anyagok készítésével.

S, hogy miért pont remX? Ezt már Gara Szabolcs, a Pécsi Leőwey Klára Gimnázium matematikatanára, igazgatóhelyettese osztotta meg lapunkkal.

– Az x a matematikában mindig az ismeretlent jelöli, a REM (angolul: Rapid Eye Movement) pedig az alvás gyors szemmozgásos fázisa. Projektünk pedig ez alapján: Rapid Eye MathematiX, tehát annak a korosztálynak szól, akik a gyorsan elérhető, gyorsan feldolgozható tartalmakhoz szoktak, de természetesen az ország matematikatanárainak is nagy segítség lehet – mondta a pedagógus.

– Az elméleti és feladatmegoldó videók rövidek lesznek, egy-egy kis anyagrészt fognak át vagy feladattípust mutatnak be, hogy a felkészülni vágyók célzottan azt kapják, amit keresnek. A honlapon apró részekre bontva, katalogizálva lesznek megtalálhatók, így gyorsan elérhetik a keresett tartalmat a diákok – fogalmazott Porkoláb Tamás, a Pécsi Leőwey Klára Gimnázium matematikatanára.