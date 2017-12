Az év képei: amikor egy kutya volt az osztályfőnök

A mögöttünk álló év is bővelkedett derűs, mulatságos pillanatokban. Fotóriportereink ilyenekben örökítettek meg politikusokat, közéleti személyiségeket, újságírókat és sportolókat.

Amikor először lehetett hallani a Bőköz Fesztiválról, már lehetett tudni, hogy az Ormánságban igazi egzotikumokat mutat majd be. De még jobban sikerült a dolog, mint remélhettük: a népviseletbe öltözött menyecske és a világ bármely pontján felbukkanó ázsiai turista közös fotója olyan ritkaság, amiért mindenkinek érdemes célba venni a Dráva vidékét. Jövőre bizonyára hogy még változatosabb programra készülhetünk, azon sem csodálkozhatnánk, ha még földönkívüliekkel is összefutnánk arrafelé.

Ha a közélet prominens alakjainak rendezvényen kell részt venniük, a rutinjukban mindig bízhatnak. Néha azonban apróbb hiba csúszik a sajtóesemények jól olajozott fogaskerekei közé. Mint amikor le kellene tenni egy akadémia alapkövét, de a lyukat ehhez nem találják. Sebaj, a kellően rátermett fotós azonnal besegít és útbaigazítja az esemény főszereplőit. Az sem zárható ki, hogy legközelebb ásót is ragad, hogy haladjon a munka, mert a lapzárta bizony olyan természetű, hogy nem vár senkire.

Amikor emlékművet avatnak, az mindig felemelő pillanat, akkor pedig különösen, ha egy élő legendának állít emléket egy falu. Demjén Rózsi még azt is bevállalná talán, hogy maga álljon a talapzaton Görcsönyben, ahol a láblenyomatát őrizték meg az utókornak, de akkor minden koncertjét itt kellene megrendezni. És persze a vasból hegesztett mikrofont is célszerű lenne igazira cserélni a jobb hangzás érdekében.

Elárulunk egy titkot: néha a Dunántúli Napló munkatársainak is ki kell lépniük a szerkesztőség megszokott keretei közül, oda kell állniuk a jó ügyek mellé. A főszerkesztőnk például nem rettenhet meg, ha utcai kosárlabdára hívják, nem mondhatja, hogy nem áll ki a városi sportélet leghíresebb (és egyben legmagasabb) alakjai ellen. Ha zsákolásra ilyenkor nincs is esély, küzd derekasan, szoros emberfogásban is.

Vannak közösségek, ahol farkastörvények uralkodnak, de egy középiskolás osztály fegyelmezéséhez elég lehet egy kutya is. Jelen esetben egy Nudli nevű pumi látja el az őrző-védő feladatokat, mármint a jó tanulmányi átlag őrzését és a diákok karrierterveinek védelmét. A kutyus olyan jól teljesített, hogy a gimisek a tablójukra is feltették a képét, miután osztályfőnök-helyettesnek fogadták. Erre mondják: csont nélkül!

A jegyzői feladatok széles spektrumot fednek le, a közgyűlésben is szükség van néha a törvényességi képviselet minden csínját-bínját felvonultató szaktudásra. Néha pedig improvizálni kell: ha nem megy minden flottul a frakciók közti munkában, karmesteri feladatot vállalva áll oda az ember, és egyértelmű mozdulatokkal teremti meg a városházi munkában az elkallódott ritmust. A háttérben szóló zenét csak elképzelni lehet, bízzunk benne, hogy az Örömóda csendül fel.

A határt meg kell védeni, ez alól a mennyei megyei focibajnokság sem lehet kivétel. Hiszen a gólvonal is egy határ, az egyik oldalán a vesztesek, a másikon a győztesek foglalnak helyet képletesen szólva. Nem is csoda hát, hogy Kétújfalu pályáján, aki csak teheti, a testével és annak teljes szélességével védelmezi a kaput, ha gólesélyes helyzetet teremt egy közeli szabadrúgás. Kár, hogy nem húsztagú egy focicsapat, akkor a fenti üres részt is kitölthetnék!

Hogy hogyan is áll jelenleg a baranyai, pécsi női kosárlabda, azt fotónk pontosan megmutatja – nagyjából sehogy sem áll. A két gárda ugyan még az első osztályban harcol, de sok köszönet nincsen egyikük teljesítményében sem. A legújabb csodafegyver információink szerint a meccsek közbeni térdreborulós imádkozás – ebben bíznak most a vezetők, ettől remélnek mielőbbi feltámadást. Szurkolunk nekik, hogy igazuk legyen.

A gyalogosövezetekben általában a biciklisek hoznak frászt a sétálgatókra, de a motorostársadalomban is akadnak renitensek. Talán emiatt kellett rendőrt állítani a pécsi városháza elé, aki már az első szolgálati napján elcsípett egy behajtót. Szerencsére pár kedves szóval jobb belátásra lehetett bírni a motorost, nem volt szükség bírságra, de még csak összevont szemöldök alkalmazásával foganatosított kényszerintézkedésre sem a rend éber őre részéről.

Az egyetem rektora hamarosan leköszön, de senki nem mondhatja, hogy unatkozott vagy tétlenkedett volna a mögöttünk álló évben. A 650 éves jubileumra még egy feldíszített mozdonnyal is kirukkolt a neves intézmény, bár abból, ahogy a vezető milyen élvezettel vette birtokba a hatalmas gépet, messze mutató következtetést is levonhatunk. Talán a vezetői feladatok lezárása után gyerekkori álmát megvalósítva nem a klinikai világba tér vissza, hanem masinisztának áll?

Szolgálunk, védünk és a bevásárlásban is segítünk – állítólag ez lesz az új mottója a rendőrségnek hamarosan. A jelek szerint ugyanis Baranyában sikeres volt a tesztidőszak, amikor a járőrök a kerekes szatyrokkal is balesetmentesen közlekedve teljesítették a legösszetettebb beszerzési feladatokat is. Képünkön éppen egy néninek álcázott vizsgabiztos teszteli a járőr felkészültségét, és zárófeladatként az akciós csirkefarhátat kínáló húsbolt felé irányítja segítőjét.