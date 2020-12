Az Év Turisztikai Települései között szerepel Pécs

A 2020-as év nem a turizmusé volt, így talán még nagyobb elismerés, hogy a nehézségek ellenére is Pécs kapta meg – Hévíz és Debrecen mellett – az Év Turisztikai Települése címet.

Idén már 8. alkalommal hirdette meg a Szallas.hu szállásfoglaló portál az Év Szállása versenyt, amelynek keretében a hétvégén több kategóriában is hirdettek nyerteseket. Gazdára talált az Év Turisztikai Települése cím is, amelyet Hévíz és Debrecen mellett Pécs is megkapott. Igazán nagy elismerés ez egy olyan évben, amikor a turisztikai szektor váratlan nehézségekkel szembesült. A tavaszi és az előnyári szezon gyakorlatilag kiesett, a csúcsszezon aztán hozott némi élénkülést, év végén viszont jöttek az újabb korlátozások. Ahogy Szigetvári József, a Szallas.hu Csoport vezérigazgatója mondta, talán soha nem volt még ilyen fontos felhívni a figyelmet a szakma újítóira, jeles képviselőire, mint ebben a küzdelmes évben.

Ezek közé tartozik tehát Pécs is, ami nem csoda, hiszen nyáron, a Pécs NYITVA kampány keretein belül számos program várta a városunkba érkező vendégeket. A Múzeum Utca Plusz programsorozat keretében augusztus elején megtelt élettel a Káptalan utca, ahol egyik hétvégén még a baranyai éttermek különlegességeit kóstolhattuk, a másikon pedig már a helyi művészek termékei között válogathattunk. Nyáron a Káptalan Kertben is minden hétvégén voltak koncertek, a Pécsi Pagony pedig a gyermekeknek kedveskedett. Ebből is látszik, hogy színes programok fogadták a turistákat addig, ameddig erre lehetőség volt.

A verseny díjazottjai között egyébként egy pécsi hotel is szerepel, az 1–3 csillagos hotelek között a Szinbád Hotel Pécs lett a harmadik.

A fődíj egy hévízi szálláshoz került, az Év Turisztikai Attrakciói között pedig ott van a Gyulai Várfürdő, Füzér Vára, valamint a Tapolcai-tavasbarlang.