Az idei év sem szűkölködött vicces témákban

Az újságíró munka, s ezzel nem árulunk el nagy titkot, alapvetően komoly. Ott vagyunk az eseményeken, a sajtótájékoztatókon, a rendezvényeken, javarészt mosolytalanul, s igyekszünk így is írni ezekről.

Ez azonban nem mindig egyszerű feladat: esetenként olyanokba is belefutunk, amelyek a maguk abszurditásával kellőképpen szórakoztatóak. Szerencsére ezen alkalmakkor is ott vannak velünk fotósaink, akik bőszen fényképeznek, már a szilveszterre is gondolva. Az akkor készült képeket rendre megőrizzük – Knézy Jenőt megidézve „eltesszük a humorosba”. (A legendás sportriporter akkor mondta ezt, amikor a 2000-es olimpián Eric Moussambani száz gyorson majdnem belefulladt a medencébe.)

A humorosba eltettetek pedig nem hazudnak: kiviláglik belőlük részint a hétköznapok varázslatossága, részint pedig az, hogy egy-egy vicces pillanat könnyedén zárójelbe tud tenni mindenféle komolyságot. A fotók néha tényleg csak elkapottak, néha egy-egy kisebb-nagyobb bénázást örökítenek meg – néha meg tökéletesen dokumentálják a valóság nevetségességét. Ez a nevetés azonban soha nem bántó – mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy magunkon is tudunk nevetni. Azon például, ahogy a hirdetési vezetőnk egy dinoszauruszhoz bújik, vagy azon, ahogy kollégáink féltőn-óvón ölelik a 2019-es Tündérszépet. Kuncogjanak hát velünk egyet, hiszen az a legjobb, ha nevetéssel zárul az év.