Az idei évben nem lesznek rokonlátogatások és látványos locsolások sem

Az idei húsvét más lesz mint az eddigiek. Nagyobb összejövetelek, wellnesspihenés helyett most szűk családi körben ünneplünk, remélhetőleg biztonságban. A lányos házakhoz nem mennek csapatokban a locsolók, így az édesapákra és a fiútestvérekre hárul hétfőn a kellemes feladat.

A húsvéti időszakot mindig is a vidámság jellemezte. Tavaszias köntösbe öltöztetjük ilyenkor portánkat, és persze a szívünket is. A lányok és anyukáik tojást festenek, a fiúk az édesapjukkal locsolni indulnak hétfő reggel. Már a pici fiúk is élvezik a locsolkodást, a nagyobb óvodások és kisiskolások pedig már egy rövid locsolóverset, mondókát is megtanulhatnak, melyet elmondhatnak a lányos házaknál.

A népi hagyományok szerint a legények egykor csapatokba verődve indultak útnak, először a keresztanyjukhoz, majd a rokonok, szomszédok fiatal lányaihoz. Minél több locsoló érkezett egy házhoz, annál büszkébb lehetett a meglocsolt leány, hiszen ezzel nem csak a hagyományokat ápolták a fiúk, hanem érdeklődésüket is kifejezték a leányzó iránt.

A vödör vízzel való locsolkodás egyébként a pogány néphitre vezethető vissza. Egyes helyeken nagypénteken hajnalban a lányok a patakhoz mentek és abban megmártóztak, hogy egész évben szépek legyenek. Gyakran a hazavitt friss patakvízzel az otthon maradottak is megmosakodtak, sőt, még a házat is meglocsolták vele, hogy az egész család egészséges legyen.

Az idei évben máshogyan ünneplünk, elmaradnak a rokonlátogatások, a séták a természetben, és persze a látványos locsolások is. Azért, hogy olvasóink ne maradjanak hangulatos locsolkodós képek nélkül, felidézzük, hogy az elmúlt években hogyan is öntözték meg a legények a szép baranyai lányokat.

Zengővárkonyban évről évre megelevenednek a húsvéti hagyományok, ilyenkor a településen gyakran néptáncos műsorral szórakoztatják a látogatókat a hagyományőrzők, majd vödör vízzel öntik nyakon a menyecskéket és a több száz résztvevőt. S manapság, haladva a korral, a férfiak húsvéthétfőn már nem csak vödörrel, de szódásüveggel is előszeretettel locsolják a hölgyeket.

Tűzoltók is locsoltak

A tűzoltók is évről évre kiveszik a részüket a locsolkodásból, s bemutatják, hogyan is locsolnak ők ha nem tűzesetről, hanem húsvéthétfőről van szó. A hosszúhetényi tűzoltókról például több videó is készült már, amikor bevetették a vízsugaraikat. A lányok persze ilyenkor próbálnak ellenállni, majd pár másodperc után rájönnek, hogy nincs mit tenni, ha nem ellenkeznek hamarabb túl lesznek a locsoláson. Ha kibírták a hideg vizet, mehetnek is be a házba átöltözni, majd vendégül láthatják a locsolókat.