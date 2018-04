Az idén sem jött jókor a Jókai utca feltúrása

Jóllehet tavaly új aszfaltburkolatot kapott a Jókai utca a tértől a Rákóczi útig tartó szakasza – egymást követően kétszer is –, a napokban ismét megjelentek a munkagépek. Ezúttal a gázvezetékkel van gond, a hibát javítják. Az utca ismételt feltúrását a környéken lakók és dolgozók közül sokan nehezményezik.

Ismét feltúrták a Jókai utca felső szakaszának középső részét a napokban. A munkálatokkal együtt járó zaj, por és közlekedési nehézségek megkeserítik a környéken élők és dolgozók életét. Közülük többen felháborodásuknak adtak hangot lapunk sms rovatában is – magyarázatot várnak arra, hogy miért nem lehetett ezeket a munkálatokat a tavalyi vízvezetékcserével egy időben elvégezni. Hisz egy évvel ezelőtt április elején ugyanígy fel volt túrva az utca – akkor a Teréz utcától a Jókai térig tartó szakaszon félpályás útlezárás volt érvényben. Majd teljes szélességében új aszfaltburkolat került rá, a tértől egészen a Rákóczi útig. Az aszfaltozást aztán meg is kellett ismételni, ami akkor szintén sokakat felháborított. Az utcában lévő üzletek, irodák dolgozói, mikor pár nappal ezelőtt ismét meglátták a munkagépeket, értetlenül álltak a helyzet előtt. Mint mondják, tavaly is nehezen viselték a napokig tartó zajt, és nem mellékesen a forgalmukat is érezhetően negatívan befolyásolta az utca feltúrása. Ahogy akkor, úgy most is.

Mint azt Erdős Rékától, a Biokom Nonprofit Kft. sajtófelelősétől megtudtuk, jelenleg az E.On Gázhálózati Zrt. végez hibaelhárítási munkálatokat a Jókai utca kérdéses szakaszán. – A tavalyi évben azért aszfaltozták le kétszer az utcát, mert a vízszolgáltató munkálatai után dolgozó útfelújító társaság által végzett helyreállítás minősége nem volt megfelelő, és a Biokom Kft. addig nem járult hozzá a műszaki átadáshoz, amíg a burkolat a város által előírtaknak maradéktalanul nem felelt meg – tette hozzá a sajtófelelős.

Erdős Réka kiemelte, a gázhálózat hibáinak elhárítására április 20-ig van engedélye a munkálatokat végző cégnek. Ha nem csúsznak meg a helyreállítással – például valamilyen váratlan időjárási helyzet miatt -, várhatóan be is fejezik holnapig a munkát. Az utca érintett szakaszán teljes kopóréteg csere készül.

Portól és hangzavartól szenvednek most ismét a környéken „bontás”: A Jókai utcában ismét feltúrták az utat. Egy évvel ezelőtt is felbontották. Majd aszfaltoztak, kétszer is. Nem lehetett volna egyszerre elvégezni ezeket a munkákat? Nem lett volna költséghatékonyabb, ha egy útfelbontással a gáz- és a vízvezeték rendbetételét is megoldják? (DN sms rovat 04. 12.)

„belvárosi”: Miért nem lehetett a Jókai utcában a gázvezetékkel kapcsolatos munkálatokat tavaly, az akkori felújítással egy időben elvégezni? Nem csak az itt élők szenvednek megint a hangzavartól és a portól, de az üzletek forgalmát is negatívan befolyásolja a munkavégzés. Parkolni nem lehet, gyalog se szívesen jön errefelé az ember – a vevők is elmaradnak. (DN sms rovat 04. 16.)