Az idősávon kívül is sok idős vásárlót látni a boltokban

Az idősek kétórás vásárlási idősávjával kapcsolatban az elmúlt hetekben számtalan olvasói jelzés érkezett. Sokan írták azt, hogy az idősávon kívül is találkoznak nyugdíjasokkal a boltokban, amit felelőtlenségnek tartanak, hiszen a korlátozást éppen az ő védelmükben hozták meg.

A jelenlegi szabályozás értelmében hétköznap 9–11, hétvégén pedig 8–10 óra között csak a 65 év felettiek tartózkodhatnak az élelmiszerboltokban, gyógyszertárakban és drogériákban. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az idősek máskor ne mehetnének vásárolni – és ezt a lehetőséget kihasználva, sokan el is mennek a boltba az idősávon kívül is, olvasóink tapasztalatai szerint.

Egyikük azt írta, hogy a félórás ebédszünetében nagy ritkán ki szokott szaladni a közeli boltba, ami tömve van akkor is idős vásárlókkal. Hozzátette, ez azért nagy baj, mert a védett korúak saját felelőtlenségük miatt még nagyobb számban eshetnek áldozatul a koronavírusnak. Több olvasónk is hasonló véleményt fogalmazott meg, ahogy írták, nem értik, hogy a 65 év felettiek miért nem használják ki az idősáv adta lehetőséget a kényelmes és biztonságos vásárlásra.

Természetesen vannak olyan nyugdíjasok, akik saját biztonságuk érdekében kizárólag az adott időintervallumban intézik el a bevásárlást, de az ő elmondásuk szerint, abban a két órában elég üresek az üzletek. Mi ezt személyesen nem tudtuk megtapasztalni, de kedden 11 óra előtt pár perccel az egyik pécsi nagyáruház parkolójában várakoztunk, és azt láttuk, hogy még ilyenkor is több idős ember ment be a boltba, miközben a 65 év alattiak már a bevásárlókocsikkal az épület előtt álltak arra várva, hogy elintézzék a bevásárlást.

Az üzletek természetesen figyelnek a szabályok betartására, azt mi is észrevettük, hogy a biztonsági őr a bejáratnál állt, és szólt azoknak, akik a nekik engedélyezett idő előtt akartak bevásárolni. Amikor eljött a 11 óra, igazából csak annyi változott, hogy a fiatalabb vásárlók is bementek az üzletbe, de ugyanúgy láttuk, hogy idősebb vásárlók is érkeznek.