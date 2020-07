Az igazgató angoltanár, és elbarkácsolgat az asztalosok között

Mintaértékű kapcsolatot alakított ki a PSZC Komlói szakképző intézménye a térségi vállalkozókkal a képzési formákról.

– Elnyerte a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Komlói Szakképzési Díját példaértékű céges kapcsolatépítéseiért. Ki, kit keresett meg, kinek volt ez fontosabb?

– Ez kölcsönös érdekeken alapul, s ennek megfelelően mindkét fél nyitott. A bányászat kiszolgáló iparából születtek itt új vállalkozások, döntően fém­ipari és szolgáltató cégek, így mi is az igényeknek megfelelően alakítottuk és formáljuk az iskola szakmakínálatát.

– Számszerűen mit jelent ez az együttműködés?

– Évente átlagosan kilencven szakmával rendelkező fiatal végez nálunk, fémipari, kereskedelmi, egészségügyi, informatikai, közgazdaság, logisztikai és szociális területen, akiknek a harmada technikus. Aztán több mint félszáz partnercég fogadja őket munkára.

– Miben egyedülálló a komlói modell?

– Hogy az iskolaévek első percétől összehangoljuk a gyerekek és a cégek igényeit, azt is bekalkulálva, hogy a diák egyedül vagy csapatban szeret dolgozni.

– Tavaly a megye legjobb vidéki iskolája címet nyerték el. Ez szakmai verseny volt?

– Éppen ellenkezőleg. Általános gimnáziumokkal is vetélkedtünk, a tanulók eredményei számítottak helyesírásban, szép magyar beszédben, matematikában, közismereti tárgyakban.

– Akkor bőven van mire büszkélkedni!

– Ennél is többre értékelem a különleges bánásmódot igénylő diákokat felzárkóztató módszerünket. A segítő útmutatónkat aztán azok a cégek is megkapják, ahol a gyakorlati oktatás folyik. És dolgozunk egy szociális hátrányokat és lemorzsolódást csökkentő életmódprogramon is, hogy a hátrányos helyzetűek motiváltabban éljék meg a kihívásokat.

– Ha újrakezdhetné, gimnáziumba vagy a szakképzésbe menne?

– Biztos, hogy szakmát választanék.

Negyven éve Komlóhoz köti minden

Kovács Károly Balázs 1978-ban született Komlón. A dr. Salvador Allende Általános Iskolába járt, Pécsett érettségizett a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázium angol tagozatán, majd a Pécsi Tudományegyetem Bölcsésztudományi Karának történelem-angol szakán diplomázott, közben Skóciát is megjárta Erasmus-ösztöndíjjal.

Ötödéves egyetemistaként már angolt tanított jelenlegi iskolájában, ahol 15 éve dolgozik, s öt éve igazgató. Párkapcsolatban él, társa, Zsófia gyógytornász Pécsett, és két gyermekük van, István 7, Gréta 5 esztendős.