Az ínyencek egyenesen remeghetnek is érte

Nemcsak sertésből készíthetünk kocsonyát, több helyen találkozhatunk halból főzött változattal is.

Noha ez idáig nem volt az a kimondott nagy tél, így is sok helyen lehet már látni kocsonyát. Felkerült több nívósabb étterem étlapjára, és a nagyobb bevásárlóközpontokban is lehet már kapni a remegő ételből. Azt viszont meg kell hagyni, hogy a nagymama receptje alapján készült változatnál nincs jobb. Hisz azt a receptet már több generáció is tökéletesítette. Felmerülhet a kérdés mégis, hogyan készül ez a nem mindennapi étel.

A kocsonyakészítés alapja nem más, mint a kollagén – ezen áll vagy bukik a projekt. Ez az anyag megtalálható többek között olyan cupákos-porcogós részekben, mint a fej, fül, farok vagy köröm. Ezek a hozzávalók melegítés, főzés hatására kocsonyás enyvet eresztenek, amely igen nagy térfogatú vizet képes megkötni és ezt a tulajdonságát használjuk fel a kocsonya készítése során.

Mint ahogy sok tapasztalt kocsonyakészítő vallja, a kulcs a tiszta lében keresendő. Ahhoz, hogy ezt elérjük, a feltett húsokat mintegy tíz perc főzés után le kell vennünk a tűzről és le kell öntenünk róla vizet. Hagynunk kell kihűlni, majd le kell mosnunk a húst, ezt követően már hozzátehetjük a kívánt zöldségeket a fűszerekkel együtt.

A fokhagyma a másik legfontosabb hozzávaló és azt sem szabad szűken mérnünk. Ezeket akár gerezdre szedve is hozzáadhatjuk, ha így sem kapjuk meg a megfelelő csípősséget, a levet főzést követően átszűrhetjük apróra vágott fokhagymán és akkor garantált a siker. A sárgarépával azonban vigyázni kell, mert könnyen megédesítheti a levet. Előre besózott húsokat használva nagyon szép piros marad a hús főzés után és nem fakul ki.