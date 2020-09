Az iskolai tanszerek biztonságával idén sincs probléma

Tanszereket ellenőriztek az elmúlt hetekben a fogyasztóvédelmi felügyelők – az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) által elrendelt országos vizsgálaton ellenőrzött különböző színes ceruzák, temperák, krepp-papírok, színes rajzlapok és fűzőlapok mindegyike megfelelt az előírásoknak.

Ma indult az iskola, a legtöbben ezekben a napokban szerzik be azokat a tanszereket, amelyeket a diákok egész tanévben használnak majd a kézügyességet fejlesztő kreatív foglalkozások során. – Az iskolaszerek kiválasztásakor is kiemelt szempont a biztonság, a szeptemberi iskolakezdés előtti fogyasztóvédelmi vizsgálatot ennek megfelelően a magyar gyermekek, fiatalok védelme indokolta – hangsúlyozta beszámolójában az ITM.

Az egészségkárosodás elkerülése érdekében a jogszabály szigorú határértékeket rögzít a vizsgált eszközök ólom-, kadmium- és réztartalmára. E fémeket a korábbi gyártástechnológiák során a színezékekben használták, az ITM akkreditált vegyipari laboratóriuma ezeket az anyagokat vizsgálta. A 21 ellenőrzött színes ceruza, tempera, krepp-papír, színes rajzlap és fűzőlap kivétel nélkül megfelelt a követelményeknek.

Az akkreditált labor 2017 óta minden évben ellenőrzi a tanszereket az iskolakezdés előtt. Az ideit is beleértve a legutóbbi három vizsgálat már semmiféle kifogásolnivalót nem talált a kreatív eszközökben. Az évről évre rendszeresen elvégzett laboratóriumi ellenőrzés kiemelkedő eredménye, hogy minden vizsgált iskolaszer ezúttal is biztonságosnak minősült, így nem volt szükség fogyasztóvédelmi hatósági eljárás megindítására.

– A fogyasztóvédelem a továbbiakban is azon dolgozik, hogy a magyar iskolásokat, fiatalokat megóvja a vásárláskor, csak ránézéssel meg nem állapítható veszélyforrásoktól – emelte ki a szaktárca.

Mint ismeretes, rendszeres ellenőrzéseivel az ITM a nyár folyamán is aktív fogyasztóvédelmi jelenléttel járult hozzá a magyar családok biztonságos pihenéséhez, kikapcsolódásához. A tárca a továbbiakban is folyamatosan nyomon követi a tanszerek biztonságát.