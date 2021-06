Az MSZP-től így kap Ágoston Andrea pénzt a szavazatért?

Információink szerint havi bruttó 340 ezer forintot kap Ágoston Andrea baloldali – korábban liberális, párbeszédes – képviselő a szocialista Tóth Bertalantól, mint országgyűlési képviselői asszisztens. Ennek fényében pedig már nem is annyira megkérdőjelezhető, hogy miért támogatta maga is az MSZP-s alpolgármester kinevezését többször is.

Ezt ne hagyja ki! Ennyi volt? A főpolgármester kidobta az alapjövedelem ígéretét Értesüléseink szerint egyenesen az MSZP pártelnökétől, Tóth Bertalantól kaphatott megtisztelő állást Ágoston Andrea már 2019 óta, hiszen a parlamenti képviselő mellett tevékenykedhet. A pécsi baloldali koalíciót erősítő, korábban liberális, majd párbeszédes Ágoston Andrea bruttó 340 ezer forintot keres mint országgyűlési képviselői asszisztens – ez szerepelt is a vagyonbevallásában, az viszont már nem, hogy melyik politikus mellett láthatja el ezt a munkát – tudomásunk szerint – heti 40 órában. Információink szerint Ágoston Andrea tehát a városi képviselői fizetése mellett kap még közpénzt a szocialista párt vezetőjének jóvoltából is. Ennek fényében viszont az MSZP-sek melletti kiállása is érthetővé válhat. A politikus korábban a Párbeszéd tagja volt, de tavaly december 18-án azután kilépett, hogy a szocialista Nyőgéri Lajost Péterffy Attila polgármester a veszélyhelyzet alatt kinevezte alpolgármesterré és ezt a lépését Ágoston támogatta is. A pártja viszont nem értett egyet az újabb poszt létrehozásával, felszólították, hogy a képviselői mandátumát is adja vissza. A baloldali politikus ezt nem tette meg, ennek is köszönhetően például a keddi botrányos közgyűlésen is igent nyomhatott az MSZP-s alpolgármester – kabaréba illő lemondása utáni újbóli – kinevezésére. Bár a szavazás titkos volt, nem túl bonyolult kikövetkeztetni azt, hogy kik támogathatták még Nyőgérit, illetve a DK-s Bognár Szilvia leváltása mellett a DK-s Zag Gábor alpolgármesteri kinevezését az MSZP-s forgatókönyv szerint: Ágoston Andreán és Péterffy Attilán kívül a három jobbikos képviselő (Fogarasi Gábor, Fürj Csaba, Hencsei Zsolt), a Zsolnay Negyednél állást kapott P. Horváth Tamás, tanácsnoki posztot kapott a DK-s Auth István, a kinevezett Zag Gábor, a volt MSZP-s alpolgármester Kunszt Márta (DK), a DK frakcióvezetői posztjának várományosa, Siposné Bikali Éva, valamint természetesen a szocialista frakció négy tagja (Nyőgéri mellett Csaba István, Sík László Lajos, Schmuck Roland). Mint ismert, a 18 fős koalíció tagjai közül a három momentumos és Bognár Szilvia nem értett egyet a kinevezésekkel, leváltással. Kerestük Ágoston Andreát, akitől igyekeztünk szóban, írásban is az álláspontját kikérni Nyőgéri kinevezéséről és a szocialista párttal való kapcsolatáról, de nem sikerült végül eredményre jutnunk.