Az online térben farsangolnak idén

A jelenlegi helyzetben sajnos nincs arra lehetőség, hogy valódi farsangi mulatságot szervezzenek, ám a szigetvári Bázis Gyermek és Ifjúsági Egyesület gondolt a családokra.

A Csillagvirág Egyesülettel – akik főként hagyományőrzéssel, néptánc­oktatással foglalkoznak Szigetváron és a környező kistelepüléseken – közösen online farsangot szerveznek telis-tele érdekességekkel, vidámsággal, ötletekkel, feladatokkal.

Auguszt-Baranyai Szandra, a Bázis Gyermek és Ifjúsági Egyesület elnöke elmondta, hogy Facebook-eseményt szeretnének létrehozni, és ott zajlik majd a kétnapos online rendezvény február 13-14-én.

A rendhagyó farsangoláson lesz töltött fánk sütés (gluténmentesen is), alkotó percek videós segédlettel, néptánc és táncház is. Álarcversenyt is hirdetnek és várják a farsangi jelmezes képeket, kvízjáték is lesz és nyerteseket is sorsolnak majd. Emellett az érdeklődők megismerkedhetnek a farsangi népszokásokkal.

További, az eseménnyel kapcsolatos információkról az egyesületnél lehet tájékozódni.