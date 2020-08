Az Ormánság a dinnyések hazája

Az ormánsági dinnyét nemcsak Magyarországon kedvelték és kedvelik, hanem a távolabbi országokban is jó híre ment. Az 1980-as években naponta több kamionnyi ormánsági dinnyét szállítottak Lengyelországba, ahol a kereskedőhálózatok tovább terítették az országban a piros bélű, ízletes gyümölcsöt.

A vajszlói felvásárlótelepen négy nyelven kötötték az üzleteket a megrendelőkkel, miközben 30 kilométeres körzetből naponta több teherautó dinnyét hoztak a termelők. Először persze minősítették az árut, nullától 30 százalékosig. Ez konkrétan azt jelentette, hogy az esetleges kifogások alapján vonták le a százalékot a minőségből, vagyis a nulla százalékos dinnyeszállítmány volt a tökéletes, s majdnem tökéletesnek volt nevezhető az ötszázalékos. Hogy ezt megállapítsák, a szabvány azt írta elő, száz mázsa dinnyéből tizenöt darabot kellett kettévágni. A minősítés után pedig hosszú útra indult az ormánsági dinnye.

A 2000-s évek elején legnagyobb külföldi felvevő piac továbbra is a lengyel piac maradt. Lengyelországba mintegy háromezer, míg Csehországba ennek körülbelül a fele, Németországba pedig mintegy négyszáz kamion indult útnak naponta, sőt ezekben az években új piacok is megjelentek, így Szlovákiába és Horvátországba is szállítottak, ahol addig nem érdeklődtek az ormánsági dinnyék iránt.

A külföldi piacok meghódítása mellett a hazai piacot is az ormánsági dinnye uralta ezekben az években, nemcsak Baranyában, hanem a fővárosban is keresett volt a vajsz­lói dinnye. Így joggal nevezték Vajszló és környékét a dinnyések hazájának.