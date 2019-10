Az ősz szinte minden íze megtalálható a piacokon

Beköszöntött a hideg, előkerültek a szekrényekből a kabátok, és ezzel együtt megjelentek a piac pultjain a hűvös idő jellegzetes ízei is, a gesztenye, valamint a dió. Aki viszont a nyarat szeretné kicsit visszaidézni, az még néhány árusnál vásárolhat csemegekukoricát és barackot is.

Érdemes télire már most elkezdeni feltankolni vitaminnal, amíg még bő a választék az idénygyümölcsökből. Almából biztosan mindenki talál kedvére valót, igaz, ez az idei nem túl jó termés miatt valamelyest drágább, mint tavaly ilyenkor volt. Ezáltal az árak változóak, 240-400 forint között mozog kilója a gyümölcsnek. Az idénygyümölcsök közül az alma mellett talán a szőlőből a legszélesebb a választék, az apró szeműektől kezdve egészen az óriás fürtökig kínálnak árut a kofák.

A héten találkozhattunk először gesztenyével, lehet kapni az egészen kicsiket 980 forintért kilóját, de vannak szép nagy szeműek is 1290 forinttól. Ezen felül diót is egyre több árus pultján lehet találni, amelynek kilóját kissé drágán, 2900 forinttól vihetjük haza.

A krumpli, valamint a paprika ára különösebben nem változott múlt héthez képest. Ha esetleg savanyúságot készítenénk, annak az alapanyagát most érdemes megvenni, mert még tart a szezonja. A pörköltek mellé elengedhetetlen savanyúságokból is széles a választék, az almapaprikától kezdve az uborkán át a savanyított karfiolig szinte minden megtalálható a piacokon.

Aktuális kilónkénti árak a piacokon (forint/kg)

Alma199-249

Almapaprika330-470

Áfonya 1700-2400

Bocskor paprika 499-790

Burgonya 220-320

Csiperkegomba 550-850

Dió 2900-3500

Dísztök350-990

Főzőtök 149-320

Füge350-499

Fürtös uborka 350-490

Gesztenye980-1490

Karalábé 150-280/darab

Karfiol 390-550

Káposzta 450-550/fej

Kelkáposzta 430-580

Kukorica 140-150

Nektarin 550-640

Padlizsán 390-690

Paradicsom 400-990

Petrezselyem 100-250/csokor

Saláta 120-200/fej

Sárgarépa 200-380

Szilva 200-399

Szőlő350-550

Tojás 21-42/darab

Tök390-590

Tv Paprika250-450

Vöröshagyma390-450

Zeller120-400/gumó