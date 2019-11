Az őszi természetet csodálhattuk meg a Botanikus Kertben

A Pécsi Tudományegyetem Botanikus Kertje rendkívüli nyitvatartással várta a vendégeket szombaton, a kertbe látogatók igazi őszi színkavalkádban gyönyörködhettek.

Ősz a Botanikus Kertben címmel hirdette a szombaton 10 és 16 óra között tartott eseményét a Botanikus Kert. Az Ifjúság úti parkba látogatókhoz kegyes volt az időjárás, az igazi kirándulóidőben sokan felfedezték a természet csodáit. A Botanikus Kertben mi is megcsodálhattuk a lombhullató fákat és cserjéket, melyek a narancssárga és a piros különféle színárnyalataiban pompáztak.

A kertben dolgozók a fák alatt lévő avart összegyűjtik, ezt az őszi hangulatot és látványt fokozta, hogy a gyerekek is szívesen ugráltak a halomban lévő levelek között. A kicsiket egyébként is elvarázsolta a kert, a növények érdekes és színes terméseikkel nagy hatással voltak rájuk. A cserjék ágain megpihenő madarak és a lombok között futkározó mókusok a gyerekeknek plusz élményt adtak.

A szombati napon a kerti séta mellett lehetőség volt az üvegházak megtekintésére is. Az egyik üvegházban láthatóak voltak a különleges citrusfélék is, melyek termései rendszerint december végére vagy január elejére érnek be, ám a növekvő citromok már most is szemet gyönyörködtetőek voltak. A kaktuszok és egyéb egzotikus növények mellett további látványosság volt az üvegházakban a Művészeti Kar hallgatóinak szoborkiállítása.

Az előző évekhez hasonlóan idén is lehetőség volt növényvásárlásra. A jelenlegi kínálatban elsősorban a szobanövények, valamint a kertbe most kiültethető évelők, cserjék és kis facsemeték szerepeltek, melyekből a látogatók szívesen válogattak. A következő hagyományos, nagyobb esemény várhatóan december végén lesz a Botanikus Kertben, amikor is trópusi hangulatot visznek a télbe a melegházban színpompásan virágzó orchideákkal és broméliákkal.