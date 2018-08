Az otthonunkat is készítsük fel a nyaralásra

Ki vigyázzon az üres lakásra az utazás vagy az egy-két hetes vakáció időszakában?

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Az augusztus az egyik legnépszerűbb nyaralási hónap, amikor sok lakást üresen hagynak tulajdonosaik néhány napra vagy egy-két hétre. A biztosítók tapasztalatai szerint nyaralás előtt az emberek nagy része megteszi a szükséges óvintézkedéseket,annak érdekében, hogy otthonuk minél nagyobb biztonságban legyen. Egy felmérésből kiderül, a pihenni indulók több mint 80 százaléka áramtalanítja az elektromos készülékeket, a tévét, a mikrohullámú sütőt, az elektromos tűzhelyet, de a hajszárítót és a lámpákat is kihúzzák a konnektorból. Szinte ugyanennyien megkérnek valakit, hogy amíg üresen áll a lakás vagy ház, időnként nézzen rá, minden rendben van-e, illetve sokan arról is gondoskodnak, hogy egy szomszéd vagy barát ürítse ki a postaládát.

A szakemberek szerint nem csak az előbbi óvintézkedéseket érdemes megtenni annak érdekében, hogy gondtalanul élvezhessük a pihenést, hanem készítsük fel alaposan otthonunkat is a nyaralásra. Az ablakokat, ajtókat gondosan zárjuk be, húzzuk be a függönyöket. A kerti bútorokat hordjuk be a teraszról vagy az udvarról, hogy ne tegyen bennük kárt egy esetleges vihar. Áramtalanítsuk a távollétünk alatt nem használt elektromos, tűzveszélyes berendezéseket, kapcsoljuk ki a gázkészülékeket, zárjuk el a gázcsapokat.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Ugyanakkor használjuk ki a meglévő otthonvédelmi rendszereket, a kamerákat, riasztókat hagyjuk beélesítve, viszont pont emiatt nem szabad a teljes lakást áramtalanítani. Ha van például időzítőkapcsolónk, amely megtévesztheti a betörőket, azt is helyezzük működésbe.

Ne osszuk meg

Óvatosan bánjunk a közösségi médiával a nyaralás alatt. Jobb, ha nem osztunk meg információt arról, hogy huzamosabb időre elhagytuk az otthonunkat. Már szinte automatizmus, hogy elutazáskor bejelentkezünk a nyaralás helyszínéről, és folyamatosan töltünk fel képeket a friss élményeinkről, ezzel azonban csak felhívjuk a figyelmet a távollétünkre. A kalandokról készített beszámolót célszerűbb hazaérkezést követően megmutatni a barátoknak és az ismerősöknek.