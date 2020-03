Az óvodások űzték el a telet

Létezik egy farsangi hagyomány, miszerint egy szalmából készült, úgynevezett kiszebábu elégetésével el lehet űzni a telet. A népszokás szerint a babát az óvodás gyerekek készítették el, felöltöztették rongyos menyecskeruhába, majd tavaszi dalokat énekelve végigvonultak vele a falun, egészen a központi térig, ahol elégették. Eközben nagy zajt keltettek, sípokat, dudákat, dobokat zörgettek, hogy még jobban ráijesszenek a télre.

A hagyomány egyre több helyen éled újra, így a napokban a Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsődében is elégették a kiszebábut. A „zajkeltésben” a Csurgó Zenekar volt a kicsik segítségére, akik zenéltek és énekeltek, miközben az óvodások és a pedagógusok közös tánccal csalogatták be a jó időt.

Berg Csaba, a település polgármestere is ott volt a rendezvényen, aki lapunknak elmondta, hogy az óvodában régebben is tartottak már ilyen télűzést. Ezt a szokást Orosházi Szandra óvodavezetővel egyeztetve szerették volna most újraéleszteni, hogy a későbbiekben ismét hagyomány váljon belőle.