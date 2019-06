Az ügyességünket is próbára tehetjük Pécsváradon

Idén is különleges programokkal készülnek a településen a vár napjára, amit a levendulaszürettel együtt tartanak június 29-én.

A tíz órakor kezdődő megnyitó után nem lesz megállás, a vár minden szegletében lesz látnivaló. A Siklósi Sárkányos Lovagrend tábort ver az udvaron, ahol élő történelemórán vehetünk részt. Lesz íjászat, solymászbemutató és várvezetés is. A dobozvár-építéshez bárki vihet magával egy nagy dobozt, amiért váradi peták – a vár hivatalos fizetőeszköze – jár ajándékba.

Lesznek olyan programok is, amelyekhez regisztráció szükséges, ilyen a bencés kalandjáték, a lovagokkal való közös nyomozás és a családi próbatételek, ahol lesz többek között asszonycipelés, kötélhúzás és vártotó is. Különböző mesterségeket próbálhatunk ki, a faházépítés, kovácsolás, kerámiafestés és csuhéfonás rejtelmeibe szakemberek vezetnek be. Este hatkor pedig a látogatók körbeölelik a várat. A rendezvény múzeumi belépőjeggyel látogatható.