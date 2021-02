Az újszülöttek családját segíti a komaközösség

Zengővárkonyban a mai napig vannak olyan családok, akik ápolják a bensőséges hagyományt.

A komatálközösségek hagyományát szeretnék feléleszteni a faluban, erre várják most az önkéntesek jelentkezését. Pontosabban feléleszteni nem is kell, hiszen, mint nemrég kiderült, Zengővárkonyban a mai napig vannak olyan családok, akik őrzik ezt a szokást, ezt Fülöp Szilviától, a program helyi szervezőjétől tudtuk meg. A komatál átadása egy igen bensőséges hagyomány, ezért lehetett az, hogy eddig nem is igazán tudtak arról, hogy a faluban a mai napig ilyen elevenen él. Fontosnak tartják azonban, hogy minél többen tudjanak arról, mit jelent a komatál, hogy ez a szokás ne vesszen el, és ápolják ezt a következő nemzedékek is – ezért szervezik most a közösséget, amelyre első körben minimum 12 fő jelentkezését várják.

A komatálközösség egyébként azt jelenti, hogy az újszülött világra jöttét követő első 12 napban a kismama környezetében élők – általában a rokonok, de akár a barátok, szomszédok és ismerősök is – egymást naponta váltva friss, főtt étellel gondoskodnak az anyukáról és családjáról. A kezdeményezést, amelyhez most Zengővárkony is csatlakozni szeretne, a Nemzeti Művelődési Intézet, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete és a Népfőiskola Alapítvány közösen indította el, a jelentkezőket az egész országból várják. Számos komaközösség alakult eddig is, idén például Solton és Orosházán is segítettek már egy-egy családnak az önkéntesek. A különleges program célja nemcsak az, hogy életben tartsa a hagyományt, hanem az is, hogy erősítse a gondoskodás és összetartozás érzését az emberekben.

A program hivatalos honlapján nem találtunk kiemelve baranyai komaközösséget, de vannak azért Zengővárkonyon kívül is települések, ahol megpróbáltak ilyet létrehozni. A közelmúltban például Fekeden is elhatározták, hogy felélesztik ezt a hagyományt. Ott akkor nemcsak olyan jelentkezőket vártak, akik meleg ételt adnának az újszülöttek családjának, hanem szinte bármivel lehetett segíteni – az autós szállítástól kezdve a horgolt babacipőig bármilyen felajánlást szívesen fogadtak.