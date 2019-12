Az ünnepek alatt most különösen fontos lesz a véradók segítsége

Az ünnepi időszak legtöbbünknek finom sütemények sütését, a karácsonyfa díszítését és a szeretteink körében töltött, meghitt órákat jelenti. Vannak viszont olyanok, akiknek ezek felbecsülhetetlen értékkel bírnak, hiszen ők ilyenkor is a gyógyulásukra várnak a kórházakban.

Évente 250 ezer ember segíti véradásával a rászoruló betegeket, az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) tájékoztatása szerint szűkebb hazánk sem marad alul a vér­adások számát illetően, a megye lakosságához mérten az aktív véradók száma igen jelentős.

Baranya megyében ez év december elejéig 12.500 önkéntes jelentkezett véradásra, mely az országos átlaghoz közelít, úgy a véradók számát (a teljes lakosság 2,5%-a), mint a véradói aktivitást (36 véradás/ezer lakos) illetően. A szervezet az ünnepi alkalmakhoz kapcsolódóan is mindig igyekszik felhívni az emberek figyelmét a véradás fontosságára. A múlt héten még a Mikulás is ellátogatott a Pécsi Vérellátó Központba, ahol nemcsak az ott dolgozókat és az önkénteseket lepte meg ajándékokkal, hanem ő maga is a karját nyújtotta.

Az ilyen tematikus véradások igen népszerűek a véradók körében. Nem ritka, hogy ötször többen jelennek meg az eseményen, mint egy átlagos véradó napon. Mindemellett a nagy szabadságolási időszakok, de egy influenzajárvány vagy a pollenszezon is befolyásolja a véradók aktuális számát.

Az idei, 6 napos karácsonyi időszakban is különösen fontos, hogy az ünnepek előtt, között és után minél többen jelentkezzenek véradásra, hiszen legrövidebb lejáratú készítményeink felhasználhatósága 5 nap.

– December 23-án, 27-én a megyeszékhelyeken lévő intézeteink nyitva lesznek, akárcsak az esztendő utolsó napjain, 30-án és 31-én. A pontos helyszínekről és a nyitvatartási időkről a honlapunkon lehet tájékozódni. Aki teheti, jöjjön el vért adni – hívja fel a figyelmet az Országos Vérellátó Szolgálat munkatársa.

Azokat, akik december 13–23. között akár az állandó helyszínek valamelyikén, akár a kitelepült véradásokon adnak vért, egy csomag szaloncukorral ajándékozzák meg. Akik pedig december 27-én, 30-án vagy 31-én adnak vért, azokat szerencsehozó lencsével várják.