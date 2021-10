Az ünnepi gyertya nem maradhat felügyelet nélkül

Mindenszentekkor és halottak napján sokan otthon is mécsest, gyertyát gyújtanak. A statisztikák szerint ilyenkor az átlagosnál több a lakástűz és a temetőben is könnyen felcsaphatnak a lángok – mindezek kellő elővigyázatossággal megelőzhetők.

Közeleg mindenszentek és halottak napja, amikor gyertyát, mécsest gyújtunk elhunyt szeretteinkre emlékezve. Mindez azonban a temetőkben, illetve az otthonokban is veszélyes helyzetet teremthet, hívja fel a figyelmet a katasztrófavédelem. Minden évben előfordulnak gyertya, vagy mécses által okozott tűzesetek az évnek ebben a szakaszában.

A temetőben nagyon fontos arra ügyelni, hogy az avar, ha száraz, pillanatok alatt meggyulladhat. Ahhoz, hogy megelőzzük a temetőtüzeket, néhány szabályt mindenképp be kell tartani. Mindenekelőtt tisztítsuk meg a sírhely közvetlen környezetét a száraz avartól, elszáradt virágoktól és koszorúktól, mert ezek rendkívül könnyen lángra kapnak. Fontos az is, hogy a szabadban csak olyan mécsest gyújtsunk meg, amelynek van tartója is, majd úgy helyezzük el, hogy a közelében ne legyen éghető anyag, és ne tudjon felborulni. – A mécsestartóban égő mécsest a sírtól való távozás után oltsuk el – javasolja a katasztrófavédelem.

Hangsúlyozva, hogy mindenszentek és halottak napja környékén a lakástüzek egyik leggyakoribb oka, hogy az égő mécsest, gyertyát vagy lámpást gyúlékony anyagok közelében helyezik el, a keletkező lángok pedig a függönyön, asztalterítőn keresztül átterjednek a lakás más helyiségeire. Fontos, hogy csak tűzálló anyagból készült alátétre helyezett gyertyát gyújtsunk meg, ezzel ugyanis megakadályozható, hogy a mécses vagy a gyertya átforrósítsa a környezetét. A meg­gyújtott gyertyát pedig soha ne hagyjuk felügyelet nélkül, olyan stabil helyre kell rakni, ahol nem tud eldőlni, a közeléből pedig minden gyúlékony anyagot el kell távolítani.

Ha valaki a temetőben tüzet észlel, a saját testi épsége kockáztatása nélkül próbálja meg azt eloltani, vagy értesítse a temető biztonsági személyzetét, és hívja a 112-es segélyhívó számot.

A hőálló mécsestartó a megfelelő

Az újragyulladás mellett veszélyes lehet a mécsestartók túlmelegedése, de akár a gyertyák formája is – hívják fel a figyelmet fogyasztóvédelmi szakemberek. A 40–45 mm közötti lángmagasság a megfelelő, ezen kívül fontos még, hogy a mécsestartók hőállók legyenek és stabilak, ezen kívül lényeges szempont az is, hogy mennyi idő alatt lehet eloltani egy gyertyát.

Mindenképpen olyan gyertyát érdemes vásárolni, amelynek a kanóca középen helyezkedik el – hangsúlyozzák a szakemberek. Amelyik külsőleg már rongálódott, roncsolódott, azt nem érdemes megvenni. Mindezek mellett a gyertya alakjára is fontos figyelni: ha az vonzó lehet a gyermekek számára, például élelmiszernek néz ki, vagy esetleg valami kisállatfigura, akkor azt még nem meggyújtott állapotban is óvatossággal kell kezelni, hiszen a gyerek akár a szájába veheti, így különböző mérgező anyagok is veszélyesek lehetnek, illetve hogyha elkezdi rágcsálni, és lerág róla darabokat, akkor ez esetleg fulladást okozhat.