Az üzletek a járványhelyzet ellenére is tele vannak vevővel

Van, aki már előre mindent beszerzett, ám a legtöbben ezekben a napokban vásárolják meg az ünnepi vacsora hozzávalóit és az elmaradt ajándékokat. A járványhelyzet miatt idén különösen fontos, hogy átgondoljuk mikor megyünk a boltokba.

Sokan vártak advent utolsó hétvégéjéig az ünnepi nagybevásárlással, így a vírushelyzet ellenére tolongtak az emberek a boltokban.

Szombat délelőtt az ebéd hozzávalóiért ugrottunk be az egyik pécsi élelmiszerüzletbe, ahol hamar problémába ütköztünk. Parkolóhelyet szinte alig találtunk, ezzel egyenes arányban a boltban is nagyon sokan voltak. Maszkot ugyan mindenki viselt, ám a másfél méteres védőtávolság betartására nem igazán figyeltek a vásárlók, de ez egyébként is szinte kivitelezhetetlennek bizonyult. Miután összeszedtük a termékeket, indultunk a kasszához, ahol 10–15 perces várakozási idő után sorra is kerültünk.

Vasárnap délelőtt a pécsi vásárban jártunk, itt meglepődve tapasztaltuk, hogy annyira nem voltak sokan, több emberre számítottunk aranyvasárnap. A zsibvásár nagy részét elfoglalták a fenyőárusok, ám ez sem eredményezett hatalmas tömeget ezen a területen. Hétfőn beugrottunk az egyik bevásárlóközpontba, egy-két gyerekeknek szánt karácsonyi ajándékért. Itt már egészen sokan voltak. Szóba is elegyedtünk egy eladóval, ő azt mondta, hogy a tapasztalatai alapján a legtöbben az utolsó pillanatra hagyják a vásárlást.

– Sokan vettek ki szabadságot erre a hétre, hogy be tudjanak vásárolni, s készülődjenek az ünnepre. Ez érzékelhető a vevőszámon is, tömve lesznek a boltok kedden, szerdán és még csütörtök délelőtt is – fogalmazott a középkorú hölgy.

Idén sokan választják az online bevásárlást is, melynek előnye, hogy kényelmesen, otthonról rakhatják tele a virtuális bevásárlókocsit, így kikerülve a tömeget a boltokban. Nekik azonban fontos tudniuk, hogy a jelenlegi helyzetben könnyedén előfordulhat, hogy csúszik a kiszállítás ideje, s nem érkeznek meg időben a kívánt élelmiszerek vagy ajándékok.