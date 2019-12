Babavárás: három baranyai szülészet is kapott új forrást

A mohácsi, a pécsi és a szigetvári szülészetet is fejlesztik a kormányzati támogatásnak köszönhetően. A cél a család- és bababarát szülészetek kialakítása, hiszen családias, gyermekbarát környezet elősegíti az anya és gyermek közötti korai kötődés kialakulását.

A Mohácsi Kórház közel hatvannégymillió forintot nyert el, ez is azt igazolja, hogy szó sincs a szülészet bezárásáról, amivel korábban a balliberális sajtó riogatott korábban.

A pénzből egy régi terv valósulhat meg: a jelenlegi négy-öt ágyas szobákat két-három ágyas szobákká alakítják át, amelyek saját vizesblokkal is rendelkeznek majd. A fejlesztéssel lehetőség nyílik az úgynevezett rooming in rendszer alkalmazására is, így az édesanyák a nap 24 órájában együtt lehetnek újszülött babáikkal.

A Szigetvári Kórházban a szülészeti osztály 20 ággyal működik, a legtöbb szoba két-három ágyas, zuhanyozási lehetőséggel is rendelkeznek, valamint térítés ellenében egyágyas kórtermet is biztosítanak.

Az intézmény negyvennégymilliós támogatásban részesült, amivel kapcsolatban a kórház főigazgatója, Berecz János elmondta, három szülőszobát modernizálnak a 21. századi elvárásoknak megfelelően. Teljesen felújítják azokat, korszerűek és családbarátabbak lesznek, így például lehetőség lesz szülőkád igénybevételére is.

A Pécsi Tudományegyetem Szülészeti Klinikája éppen tíz éve szerezte meg a Bababarát címet, és olyan kimagasló munkát végeznek, hogy az ország minden pontjáról érkeznek Pécsre kismamák. A pályázaton szintén nyertes intézmény a többágyas szobák mellett rendelkezik már kisebb, két-három fős kórtermekkel, valamint babarát szülőszobákkal is. Az egyetem a mostani hetvennyolcmillió forintos pályázati forrásból újabb fejlesztéseket valósíthat meg.

A programban nemcsak az infrastrukturális beruházásokra helyezik a hangsúlyt, hiszen a kórházak szakdolgozói közül többen is részt vesznek szakmai továbbképzéseken, ezzel is javul a betegellátás színvonala.