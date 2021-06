Balesetveszélyes a hosszúhetényi bekötőút

A településre vezető cseresznyesor a falu jelképe lett az idők során, hiszen már évtizedek óta kíséri a településre érkezőket.

Ezt ne hagyja ki! KTK: Gyurcsány kormánya 75 évre adta koncesszióba a repülőteret

Az útszakasz azonban korántsem veszélytelen, hosszú egyenes lévén sok sofőr gondolja úgy, hogy alkalmas a járművek teljesítőképességének kipróbálására, a sebességkorlát átlépésére, valamint a meggondolatlan előzésekre is. A múlt héten is súlyos baleset történt, a helyszínelés idejére teljes egészében lezárták az utat, mentőhelikopter is érkezett. Információink szerint három ember sérült meg az ütközésben, amit feltehetőleg egy rosszul felmért előzés okozott, a rendőrség azonban még vizsgálja a karambol körülményeit.

A fent említett okok mellett sok gondot okoznak az autósoknak a cseresznyeszedők is. Ezekben a napokban van a gyümölcs érési szezonja, így sokan megállnak az útszélén, vödrökkel felszerelkezve, hogy leszüreteljék a termést.

Dr. Csörnyei László, a település polgármestere megkeresésünkre elmondta, hogy ők is tisztában vannak a jelenlegi helyzet veszélyeivel, keresik az út biztonságossá tételének megoldását. A település vezetője emellett kiemelte, hogy nemcsak a közlekedők, hanem a fák biztonságának kérdése is ugyanolyan fontos a számukra. A szüretelők között ugyanis nem csak helyiek vannak, az út átmenő forgalma is elég nagy, így az erre autózók közül is sokan megállnak az útszélén szüretelni. A tapasztalatuk azonban az, hogy ők sok esetben nem törődnek a fák egészségével és épségével, letördelik az ágakat.

Éppen ezért a jövőben mindenképpen szeretnék szabályozni a szüretelés módját, megtanítanák az embereknek a gyümölcsszedés kultúráját. A polgármester addig is azt kéri mindenkitől, hogy óvja a növényeket, valamint körültekintően, a KRESZ-szabályait betartva álljon meg az úton.

Érdekesség, hogy a jelenlegi cseresznyefákat pár éve ültette a község, ugyanis a koros fák egy sajnálatos permetezési hiba miatt kipusztultak. Ennek okán a falu lakói összefogtak, és nem termő fákkal újraültették a gyümölcssort, így minden egyes fa egy családhoz tartozik, ahhoz, aki örökbefogadta. A természet azonban mindig is képes volt a csodákra, a fák – nyilván nem tudják, hogy nem lehet – évről évre bőséges, finom termést hoznak.

Kérdéseinkkel megkerestük a rendőrséget is, azonban lapzártánkig nem érkezett meg a válasz.