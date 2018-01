A Bálicsit az Alkotmány utcával kötik majd össze

Gyakoriak a torlódások a sörgyár környékén – a közlekedési helyzeten a Bálicsi utat az Alkotmány utcával összekötő új út javítana. Kivitelezése a terv szerint tavasszal indul.

Nehézkes a közlekedés a sörgyár környékén Pécsen, főként a csúcsforgalomban – panaszolják olvasóink. A torlódások csökkentése érdekében korábban kanyarodó sávot festettek fel az Édesanyák és Ifjúság útja kereszteződésébe – végleges megoldást azonban a Bálicsit az Alkotmány utcával összekötő új út jelentené.

A tervezett fejlesztéssel kapcsolatban Csizi Péter, Pécs, azon belül a Mecsek-oldal országgyűlési képviselője a következőkről tájékoztatta lapunkat: a gépjárművek számának, a Mecsek-oldal beépítettségének növekedését az elmúlt évtizedekben nem tudta követni az úthálózat. A városrészben komoly a gépjárműállomány: míg a hazai átlag 300 autó ezer főre vetítve, addig a Mecsek-oldalban a nyugat-európai szinten van mindez, azaz minden ezer emberre 500-600 autó jut. A forgalmi fejlesztésekre tehát szükség van. Az elmúlt években több tervet is megvizsgáltak, mily módon lehet enyhíteni a helyzeten, s a problémákat jelezték a kormányzat felé is.

– Kérésünknek megfelelően forrásokat is biztosít a kormányzat céljainkhoz, egymilliárd forintos támogatásban részesülhettünk így – hangsúlyozta a képviselő. – Az összeg elegendő lesz arra, is, hogy egy korábban megkezdett fejlesztést folytatva az északi városrész legfontosabb közlekedési tengelyének modernizálását is végrehajtsuk. Így egy új összekötő út megépítését indítjuk el a Bálicsi út és az Alkotmány utca között – tette hozzá.

– Az út terveinek engedélyezése folyamatban van. Az engedélyezést követően a kiviteli tervek elkészülte után indítható meg a tárgyalásos eljárás a keretközbeszerzésen nyertes kivitelezővel. Tavasszal várható az építkezés kezdete és körülbelül hat hónapot vesz igénybe, azaz még idén megvalósul a beruházás – emelte ki Csizi Péter.