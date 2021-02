Baloldali párthely és kampányközpont is a gyermektanoda Komlón

A komlói Generációk tanodának állami támogatást is kell visszafizetnie, mert kiderült, hogy nem annyi gyermeket segítenek, mint amennyit vállaltak. A komlói momentumos képviselő, Hidegkuti Szabolcs közösségi oldala alapján – ezt nem is cáfolták – a tanodában tartottak már momentumos helyi elnökségi ülést, rendszeresen járnak oda országosan is ismert baloldali politikusok – néhány napja is csomagokat osztottak a politikusok.

Meglehetősen különösnek tartják az általunk megkérdezett komlóiak azt, ami a Generációk tanoda körül zajlik. Szerintük ugyanis sokszor inkább felnőttek látogatják a tanodát, persze vannak gyerekek is, mégis inkább egyfajta balos pártközpontnak tűnik az egyébként hátrányos helyzetű gyermekek megsegítésére létrehozott tanoda. Ezt a benyomást egyébként maguk a baloldaliak is erősítik, hiszen például egy tavaly májusi eseményt úgy hirdetett a komlói momentumos képviselő, Hidegkuti Szabolcs a tanodában, hogy Cseh Katalin momentumos EP-képviselő látogatásának idején „csomagokat" osztanak majd. Néhány napja pedig Szakács László MSZP-s politikussal együtt maga is osztott csomagokat a tanodából. A Generációk tanodát a Generációk Egyesület működteti, amelynek elnöke Hegedüs Norbert. Ottjártunkkor, kedden délután fél háromkor egy gyermeket láttunk odabent, akivel foglalkoztak. Hegedüs Norberttel a helyszínen tudtunk beszélni és ő azzal a Hidegkuti Szabolcs komlói momentumos képviselővel érkezett, aki állításuk szerint „önkéntesként" dolgozik ott – ő egyébként érdemben nem szólalt meg az interjú alatt. Hegedüs Norbert azt mondta, hogy az egyébként nagyon fontos tanodaprogram megfelelően működik náluk is, a nevelési idő alatt nincs politika. A tanodának helyet biztosító ingatlan a cége birtokában van – az egyesülete havi 50 ezer forint bérleti díjat fizet érte –, a Momentum pedig megkereste, ezért számukra biztosította azt a lehetőséget, hogy ott elnökségi ülést tartsanak, vagy éppen adományt osszanak a tanodai időn kívül. Ez a lehetőség nyitva volt Szakács László MSZP-s politikus előtt is. Mint mondta, Cseh Katalin és Donáth Anna is meglátogatta őket, amit szívesen vettek, ahogyan a fideszes Járóka Líviát is szívesen fogadnák. Az egyesületi elnök szerint egyébként azért volt csupán egy gyermek a látogatásunkkor, mert a többiek még napköziben voltak, csak később szoktak érkezni, fél négy után. Hozzátette: náluk pezsgő élet van, bár azt elismerte, hogy valóban kell bizonyos összeget visszafizetniük az államnak, ám csupán azért, mert talán két gyermekkel kevesebbet tudtak segíteni, mint ahogy azt korábban eltervezték. Hegedüs korábban fideszes volt, azt követően váltott, hogy nem került fel a pártlistára. Úgy tudjuk, hogy mostanában Szigetvár és az Ormánság környékén tűnt fel vélhetően azért, mert abban a választókörzetben szeretne politikai karriert befutni és az ország­gyűlési választáson elindulni – ezt ő sem megerősíteni, sem cáfolni nem akarta. A szakmabeliek szerint a tanodák azonban nem arra valók, hogy ott párttalálkozókat tartsanak, mert ezek gyermekjóléti intézmények, jelenlegi helyzetüket tekintve pedig hasonlóak ahhoz, mint az óvodák voltak a múlt századi indulásuk idején. Érdekesség, hogy az egy másik, néhány utcával arrébb található helyi tanodában szinte ugyanebben az időben öt tanár külön-külön foglalkozott a gyermekekkel, akiknek éppen akkor szolgáltak fel némi uzsonnát és teát is, amikor éppen betoppantunk. Mint megtudtuk, egy tanodának délután 14 órától kell fogadniuk a gyermekeket, rendszeresen kell velük foglalkozni, a szülőkkel szoros és érdemi kapcsolatot ápolni, hiszen a gyermekek fejlődését csak így lehet elősegíteni. A Generációk tanoda egyébként több mint 10 millió forintot kap az államtól működésre.