Bánky József 88 évesen is koncertezik

Bánky József zongoraművész immár 88 esztendős, de a zenét illetően soha nem pihen.

Naponta két órát gyakorol, tanít (65 éve folyamatosan tart órákat) és mind mondja, ha megszállja az ihlet, akkor zeneszerzőként is aktív. A népszerű előadó november 7-én a Művészetek és Irodalom Házában a Fülep Lajos teremben újra közönség elé áll a Liszt Ferenc Társaság szervezésében (a társaság tagjainak ingyenes a koncert).

Minden zeneművet felkonferál, ismerteti a művel kapcsolatos érdekességeket vagy kis történetet mond el a darab születésének körülményeiről. Szóval egy olyan szólóestre készülhetünk, amely szó szerint közelebb hozza a közönséghez a zenét. Többek között a tavaly jubiláló Scarlatti (270 éve halt meg) kerül műsorra, közkedvelt és igen szenvedélyes Beethoven szonáta is felcsendül, saját balladáját is eljátssza, továbbá Chopin és persze Liszt darabok is előkerülnek.

A koncerten elhangzik három Scarlatti szonáta, Beethoven: f-moll „Apassionata” szonátája, Bánky József Balladája. Utóbbit idén nyáron komponálta a szerző, és drámai tartalmat ígér a XXI. század zenei nyelvén. Ezt követően a közönségkedvencek jönnek, Chopintől az Andante spianato és öt prelude, végül Liszt Ferenc híres E-dúr legendája: Szent Ferenc a hullámokon jár. Miután Lisztnek Paolai Szent Ferenc volt a védőszentje, az estet pedig a Liszt Társaság rendezi, ez a mű igen hatásos befejezésnek ígérkezik.