Bányára néz az arborétum

A Karolina-külfejtés tájsebétől keletre, mintegy ellenpontként gyönyörű magánarborétum található. Berghauer Tibor fél évszázadon át gondozta, gyarapította itt a növényeket, de az utóbbi hat évben már a szinte vak botanikus inkább a verses köteteibe menti át szellemi erejét, s bizakodik, hogy lesz gazdája később is a hatalmas növénygyűjteménynek.

Amint belépünk a stílszerűen Zöldellő utcai kapun – még inkább a Fenyves-sor lenne a látványhoz illő –, hatalmas amerikai, spanyol és mamutfenyők és megmondhatatlan nevű gyönyörű bokrok, cserjék szegélyezik a házhoz vezető utat. No és egy tájvédelmi körzet tábla is.

– Ki gondozza ezt a rengeteg növényt?

– Én már egy ideje csak fényfoltokat látok, a lépcsőn is emlékezetből járok. Az élettársam, Katalin foglalkozik az arborétummal és besegít egy közmunkás is. Időnként, ha jó helyét látom, továbbadok növénycsoportokat a gyűjteményből. Így kerültek például pár esztendeje Pécsudvardra a kaktuszaim.

– Hogy kezdődött ez a hatalmas növénybarátság?

– Gyerekkoromban az öcsémmel volt egy kis üvegházunk, és jártuk a kertészeteket, hogy új és új fajokkal telepítsük be. Aztán már főiskolásként, 55 éve hoztam létre a botanikus kertemet, tíz évvel később pedig az arborétumot. 1986-ban viszont jött a meglepetés.

– Miért, mi történt?

– Megjelent egy társaság a bányától, hogy szanálják a környéket, benne a természetvédelmi területünket is, mert kell a bányaműveléshez. Hat évi pereskedés után végül a házat és a kertet is áttelepítették pár száz méterrel arrébb. Nem akármilyen munka volt, fél évig hordták dózereken, markolókon a fákat, így is ott maradt csaknem a fele. A mostani helyen pedig 1992-től kezdődött az új időszámítás.

– Mi a különlegessége az egy hektáros kertnek?

– Az évtizedek során számtalan botanikus kerttel vettem fel a kapcsolatot a világ minden pontján, s így sok olyan növény került ide, ami sehol másutt nem látható az országban. Volt idő, amikor több, mint 1600 faj volt itt látható. Másrészt ezen a dombon a környéktől eltérően savanyú a talaj, így például a rododendronnak kivételesen jó alapot jelent. Fás növényekből is 230 faj él itt, sokkal több, mint mondjuk a Pintér-kertben.

– Van kedvenc helye?

– Minden növény a saját gyermekem, vagyis egyformán kedvesek, de már csak a suhogásukban gyönyörködhetem.

– Kap valamilyen támogatást a fenntartáshoz?

– Mindent saját erőből csináltam, ám most elkelne a segítség. Szeretném kitáblázni, hogy melyik növény honnan származik és micsoda. Ez is pár százezer forint, remélem kapok hozzá az önkormányzattól támogatást, és átmenthetem, ami még a fejemben megvan róluk.

– Hogy lehet megnézni az arborétumot?

– Bejelentkezéssel igen sok csoport megkeres bennünket. Minden ingyenes, de én már vezetni nem tudom őket, ezért is lenne fontos a kitáblázás.

Mázoló volt

Berghauer Tibor 1934-ben született Pécsett, anyai és apai ágon is német ajkú családban. Pécsbányatelepen járt iskolába, a Nagy Lajos Gimnáziumban érettségizett. Volt csillés a bányánál, ugyanitt szobafestő és mázoló, elvégezte a Pécsi Tanárképzőt biológia, földrajz, rajz szakon. Tanított Pécsváradon, Pécs-Vasason, majd visszakerült a pécsbányatelepi iskolájába, ahol 1986-os nyugdíjazásáig tanított. Botanika helyett most a fél évszázad során írt verseit rendezi kötetekbe, két könyv már megjelent. Második felesége hat éve meghalt, több mint negyven évet éltek együtt.