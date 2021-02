Bár az önkormányzat azt állítja, nem új az útjavító technológia

A közelmúltban juttatott el szerkesztőségünkbe Pécs önkormányzata egy közleményt azzal kapcsolatban, hogy hazánkban alig használt útjavítási technológiát próbál ki a Biokom NKft. a napokban Pécsett. Az eljárást már évek óta alkalmazzák az Egyesült Államokban, illetve Nyugat-Európában, Magyarországon viszont eddig nem terjedt el – fogalmaztak. Az eljárás lényege az infrahő-technológia, mely kevesebb nyersanyag felhasználásával, így kevésbé környezetkárosító eljárással tartósabb eredményt ígér.

Egy baranyai cégvezető kereste meg szerkesztőségünket azzal kapcsolatban, hogy az önkormányzat állításával ellentétben az eljárás nem nevezhető újnak, s valójában hazánkban több helyen használják a technológiát. Baranyában és Pécsett is javították, sőt javítják az úthibákat ezzel a technológiával.

– Én 2005-ben találkoztam először ezzel a technológiával, aztán 2008-2009-cel kezdődően lett ebből kivitelezés Pécsett – fogalmazott a férfi.

Lapunkban is beszámoltunk pontosan tíz évvel ezelőtt az inframelegítéses technológiával végzett útjavításról. „Új időszámítás kezdődik az útjavítás történetében a megyeszékhelyen: három év garanciát vállal munkájára az út javítását végző cég. Weidinger Antal, a Biokom Kft. divízióvezetője a Dunántúli Naplónak elmondta, az időjárás függvényében télen is folyamatosan végzik az utak javítását, a legutóbbi megrendelés alapján összesen 200 négyzetméternyi felületen végzik el a kátyúzást a szakemberek” – írtuk 2011-es cikkünkben.

Ám mint a lapunknak nyilatkozó baranyai vállalkozó rávilágított, ezután már nem volt igény a város részéről a technológiára. Ő ezen meglepődött, ugyanis más baranyai településekről – mint például Hosszúhetényből vagy Nagykozárból – és külföldről azóta is pozitív a visszajelzés az elvégzett munkával kapcsolatban.

Más technikákkal is foglalkoznak

– Anno felajánlottam a városnak azt is, hogy létrehozunk egy úgynevezett kátyúkommandót ügyfélszolgálattal. Ezen a telefonszámon a városlakók kereshettek volna minket információkkal az általuk látott, tapasztalt kátyúkkal kapcsolatban. Kapacitás függvényében pedig akár 24 vagy 48 óra alatt meg lehetett volna javítani az utat a jelzett területen minimális költséggel, profi módon – árnyalta a helyzetet a vállalkozó. – A hagyományos hidegaszfaltokkal ugyanis az a probléma, hogy egyrészt nem tömörítik le teljesen, másrészt rövid idő alatt kitöredezik.

A szóban forgó cég egyébként nemcsak infrahő-technológiát használ, hanem normál, melegaszfaltos kátyúzást is, ötvözött, kiöntőtechnikával. Pécsett több helyen dolgoztak már ezzel a módszerrel is, nem akadt garanciális problémájuk. S foglalkoznak a rapid­aszfalttal is, ami egy új, spanyol technológia, lényege, hogy a szemcséken lévő bitumenréteg nyomás hatására fejti ki a tapadási hatását.