Baranya megyei fürdőkre is szavazhatunk a versenyen

Kilenc baranyai fürdőre voksolhatunk a termalfurdo.hu Év fürdője szavazáson, ami augusztus 31-ig tart. Többek között a pécsi Pollack Strandra, a Harkányi Gyógy- és Strandfürdőre és a Hertelendi Termálfürdőre szavazhatunk.

A termalfurdo.hu idén is három kategóriában keresi az ország legnépszerűbb fürdőit: megválasztják „Az Év Fürdőjét”, „Az Év Feltörekvő Fürdőjét” és „A Helyiek Kedvenc Fürdőjét” is. A kategóriák kialakítása azért volt szükséges, mert Magyarország több mint kétszáz fürdője rendkívül eltérő adottságokkal és lehetőségekkel rendelkezik. A kisebb fürdőknek éppen ezért nem lenne esélyük a nagy, országos vagy akár nemzetközi hírű, illetve nagyvárosokban található fürdőkkel szemben – így azonban a hozzájuk hasonló fürdőkkel mérhetik össze magukat.

Ez eddigi években a Harkányi Gyógy- és Strandfürdő rendre a legjobbak között szerepelt Az Év Fürdője kategóriában és az Orfű Aquapark pedig két éve, 2016-ban megszerezte a győzelmet A Helyiek Kedvenc Fürdője kategóriában. A június végi állás szerint egyelőre csak az Orfű Aquapark szerepel az élvonalban, de a szavazatok döntő többsége eddig minden évben a nyár második felében érkezett.

Baranyából idén a következő fürdőkre szavazhatunk: az Év fürdője kategóriában a Harkányi Gyógy- és Strandfürdőre; az Év Feltörekvő Fürdője kategóriában a Mohács és Kistérsége Tanuszoda és Termálfürdőre, a Pollack Strandra, a Hullámfürdőre, a Thermal Spa Siklósra, a Szigetvári Gyógyfürdőre; a Helyiek Kedvenc Fürdője kategóriában az Orfű Aquaparkra, a Sellye Városi Termálfürdőre és a Hertelendi Termálfürdőre.

Szavazni még egészen sokáig, augusztus harmincegyig lehet – a voksolók között wellnesshétvégéket és egyéb értékes nyereményeket sorsolnak ki. A verseny minden évben rendkívül szoros: több esetben is csak néhány szavazat döntött az egyes dobogós helyezésekről. Tavaly több mint százötvenezren voksoltak, a legtöbb szavazatot Az Év Fürdője kategóriában a Hungarospa Hajdúszoboszló szerezte meg, Az Év Feltörekvő Fürdője kategóriában a Demjéni Termál Völgye, míg A Helyiek Kedvenc Fürdője kategóriában a szentendrei V-8 Uszoda és Szabadidőközpont diadalmaskodott. Az elmúlt évi győztesekre idén nem lehet szavazni.

Az orfűi táj szépsége sokakat egészen elvarázsolhat

– Pécsi szemmel számomra a térségben a legjobban felszerelt fürdőhely az Orfű Aquapark

– mondta el lapunknak egy, a pécsi Király utcában sétálgató fiatalember. – Nem csupán azért szeretem, mert nincs olyan messze tőlünk, hanem azért is, mert tapasztalatom szerint az ott dolgozó emberek kedvesek az idegenekkel is. Ugyan az átalakítások után számomra kicsit vesztett az imázsából a strand, de így legalább több csúszdával és mélyvizes medencével hűsölhetünk a nyári melegben. Mindezen felül Orfű gyönyörű táját is csodálhatjuk kikapcsolódás közben. Ez önmagában is elvarázsoló, nem is nagyon tudok annál jobbat elképzelni, mint hogy ilyen körülmények között pihenni, lazítani.