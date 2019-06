Baranyában is hódítanak a nem hétköznapi gyerektáborok

Sok családban már javában megy a gondos tervezgetés, számolgatás, hol tölthetik majd a gyerekek a nyári vakáció egy részét.

A gyerektábori hangulatot kár lenne kihagyni, ezért szülőként érdemes a gyerekkel közösen szétnézni, milyen táborokat ajánlanak a térségben, ahol programok és élményekben gazdag néhány nap várja majd a gyerekeket.

A legnépszerűbb tábortéma idén a sport, míg az angol nyelvi és informatikai táborok holtversenyben a dobogó második fokát foglalják el. A harmadik helyre a készségfejlesztő táborok kerültek, míg ezeket a katonai, honvédelmi- és kalandtáborok követik.

A megyében hagyományosnak számító sport-, lovas- és kézművestáborok mellett, egyre több a nem hétköznapi témájú is. Ugyanis a családok és a gyerekek egy része abszolút nyitott az olyan újdonságokra, mint a programozó vagy a robotépítő tábor, ahol a gyerekek megépíthetik saját szelfi drónjukat, amit utána haza is vihetnek. De van fotó- és médiatábor is, ahova elsősorban olyan diákokat várnak, akik be szeretnének tekinteni a fotózás különleges világába. Ugyan ezeknél a képességfejlesztő táboroknál nincs lehetőség ottalvásra, viszont a napi háromszori étkezés mindegyiknél megoldott.

Akik viszont jobban szeretnék, ha gyermekük a szabadban, sportolással töltené a szün­időt, annak arra is van lehetősége Orfűn és Óbányán. Ahol június közepétől tematikusan megszervezett, többségében ötnapos bentlakásos táborokban például lovas, túlélő és önvédelmi foglalkozásokat tartanak, valamint hagyományőrzéssel is megismerkedhetnek a fiatalok, de más témakörökbe is nyerhetnek betekintést.

Készüljünk fel!

Érdemes a gyerekeket nem rögtön elküldeni egy bentalvós táborba, hanem kezdetben egy egynapos vagy nem ottalvós tábort választani. Így fokozatosan készítjük őket az elszakadásra. Legyünk tisztában gyermekünk önállósági szintjével, és ezt tudassuk a pedagógussal is a nehézségek elkerülése érdekében.