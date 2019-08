Baranyában is sütik az idei Magyarország Tortáját

A baranyai cukrászdákban is kapható már az ország tortája. A Boldogasszony csipkéjét és a cukormentes Kicsi Gesztenyét mi is megkóstoltuk.

Tóth Norbert dunaföldvári cukrászmester málnás alkotása, a Boldogasszony csipkéje viselheti idén a Magyarország Tortája kitüntető címet, míg a legjobb cukormentes édességcsoda Gyuris László szegedi cukrászmester műve. A Boldogasszony csipkéje a málna népies elnevezése, a nyertes torta méltán viseli ezt a nevet, hiszen az összes rétegében megtalálható ez a gyümölcs.

Roppanós réteg, málnás áztatóval átitatott piskóta, málnás-fehércsokoládés krém, citromos-bazsalikomos felvert ganache, málnalekvár és málnás meringue alkotják a tortát. A cukormentes Kicsi Gesztenye ízvilágát a csonthéjas termés alapozza meg, melyet a kellemesen savanykás áfonya és a mogyorós ropogós tesz teljessé. Az édesség tetejét cukormentes tejcsokoládé borítja, amit a csokoládé ívek vesznek körbe. Egy szelet ebből az ínyencségből csupán 14,9 gramm szénhidrátot és 204 kalóriát tartalmaz, így a cukorbetegek számára is jó választás lehet.

A torták országszerte több mint 300 cukrászdában kaphatóak, a hosszú listán jó pár baranyai hely is szerepel. A pécsi Trüffel Cukrászdában mi is megkóstoltuk a süteményeket. Sztanics Balázs, a cukrászda tulajdonosa lapunk kérdésére elmondta, ők augusztus 18-óta készítik a Boldogasszony csipkéjét.

– A vendégek körében igen népszerű az enyhén savanykás, klasszikus, könnyű málnatorta – mondta a tulajdonos. – Néhány ezer szeletet készítettünk belőle eddig, de egész tortában is sokan vitték. Hiszen így mutat igazán jól, a nevét is adó csipkés minta így tud érvényesülni. Azok, akiknek mostanában van a születésnapjuk, szívesen kipróbálják. Ezzel a különlegességgel örvendeztetik meg a meghívottakat. A Kicsi Gesztenyét is sokan megkóstolják a Trüffelben, a korszerű táplálkozás hívei szívesen fogyasztják.

A torták receptjei nagyon komplexek, Sztanics Balázs úgy fogalmazott, nehéz elkészíteni, de nem lehetetlen, csak sok idő és türelem kell hozzá a sok-sok réteg miatt. A pécsi cukrászdában a tervek szerint ősszel még kaphatóak lesznek a torták.

A győztes édességek lelőhelyeinek teljes listája a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestületének honlapján (cukraszat.net) található meg.