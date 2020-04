Baranyában nem birkákkal nyírják a füvet

Különleges ötlettel álltak elő a Pécsnél kicsit nagyobb alföldi városban, Szegeden. Az ottani egyik fürdőben ugyanis birkákat vetettek be a fűnyírók helyett, hogy ezzel is pénzt takarítsanak meg, mert miután bezárt a strand, a parkosításért felelős cég is nehéz helyzetbe került.

A nem hétköznapi ötlet kapcsán megkerestük a pécsi városüzemeltetési céget, hogy vajon a szegedi példát importálnák-e a baranyai megyeszékhelyre, akár a közterületek fenntartására. Pécsen ugyanis több mint hárommillió négyzetméternyi területet kell lekaszálni évente, akár többször is, ami komoly összegeket emészt fel minden esztendőben. Lapunk megkeresésére a városüzemeltetési vállalat, a Biokom NKft. azt közölte, hogy sem a városnak, sem a Biokomnak nincsenek birkái, így ezen a lehetőségen nincs mit megfontolni. A zöldterületek karbantartása folyamatos és zökkenőmentes, de az eddig megszokott módon folyik – szögezte le egyértelműen a vállalat. Értesüléseink szerint az elhelyezkedéséből és adottságaiból fakadóan méreteihez képest szintén nagyon sok zöldfelülettel rendelkező Komlón sem alkalmazzák ezt a különös módszert. A polgármester, Polics József ugyanis azt mondta, ahogy eddig is, ezután is megoldják a fűnyírást, s járványhelyzetben is odafigyelnek a közterületek rendben tartására. A szakma szerint sem igazán megoldható – az ökológiailag még akár természetközelinek is vélt – nyitott közterületen a birkákkal való fűnyírás. Az általunk megkérdezett szakember szerint ugyanis a birkák sok esetben nem csak a füvet eszik meg, hanem például előbb állnak neki a dísznövények megrágásának, vagy éppen a facsemetéknek. Másrészt, aligha lenne megvalósítható, hogy körbekerítve haladjanak tovább az állatok egy-egy városban. Arra is felhívták a figyelmet, hogy nem véletlenül vonatkoznak az állattartásra, annak bejelentett helyére, az állatok szállításra, az állatok egészségügyi kezelésére szigorú jogszabályok, hiszen ezekkel is lehet megóvni mind az állatok, mind az emberek egészségét.