Baranyai fiatalok is szerepeltek a honismereti konferencián

Kőszegen tartották idén az immár hagyományos, 24. Országos Ifjúsági Honismereti Akadémiát.

Hazánk minden részéről és a határon túlról is érkeztek középiskolások – összesen 75 fiatal –, a Honismereti Szövetség Vas Megyei Honismereti Egyesülettel közösen szervezett táborába, hogy szűkebb környezetük történelmi személyiségeit bemutassák, valamint közösségi programokon keresztül megismerjék Vas megyét. Baranyát a szigetvári Balogh Zsófia, Kovács Tímea, Salamon Krisztina és a szentlőrinci Kovács Marcell képviselte, felkészítőjük Salamon Ferenc volt.

A megnyitón Debreczeni-Droppán Béla, a Honismereti Szövetség elnöke elmondta, az előző, szigetvári akadémia utolsó napján választották témának a diákok az ez évit. Örömmel fogadták el helyszínjavaslatként Kőszeget, a város szép emléke a mozgalmuknak,

2010-ben itt tartották a felnőttakadémiát. Zsámboki Árpád, a Vas Megyei Honismereti Egyesület elnöke is köszöntötte a vendégeket a Jurisics-várban. Elmondta, hogy a téma meghirdetésénél mindenki elgondolkodhatott, hogy a saját környezetéből kit tart példaképnek, akit tettei, emberi helytállása méltóvá tesznek arra, hogy a közönség előtt is beszéljenek róla.

Mint azt a Szigetvári Várbaráti Kör vezetőitől megtudtuk, a korreferátumok pályázatait már jóval a rendezvény előtt be kellett nyújtani a diákoknak és az Akadémia vezetősége úgy döntött, hogy megyénkből két előadás is érdemes a bemutatásra, az egyik Kovács Tímea prezentációja Istvánffy Miklós történetíróról, a másik Salamon Krisztina előadása Gradeczi Stancsics Horváth Márk szigeti várkapitányról. Az előadásokról készült videófelvételek megtekinthetőek a Szigetvári Várbaráti Kör közösségi oldalán is.

A további programok során a résztvevők megkoszorúzták Jurisics Miklós szobrát, megismerkedtek a város nevezetességeivel, meglátogatták a környéken a lékai lovagvárat, Rohoncot, és Felsőcsatáron a Vasfüggöny Emlékmúzeumot, részt vettek a „Félhold és telihold” rendezvény programjain is.