Barátokként segítik a rászorulókat a Szent Egyed Közösség tagjai

Vajon hányan fordítjuk el arcunkat egy hajléktalan közeledtével az utcán? Ki ne bosszankodott volna már, amikor egyszer csak aprót kérnek tőlünk séta közben?

Arra azonban nagyon sokszor nem gondolunk a fej ingatása, vagy éppen a bosszankodás közben, hogy valójában mi is állhat egy-egy nehéz helyzetben lévő ember sorsa mögött.

– Benzinkúton dolgoztam, három nyelven beszéltem a vevőkhöz. Hi, how can I help you? Danke, auf wiedersehen! Tudtam kommunikálni a vevőkkel probléma nélkül. Aztán elváltam, és elvesztettem mindent. Sógoromékhoz mégsem mehettem. Nem maradt senkim. Szóval nagyon vigyázz az életedre! Az alkohollal is vigyázz. Ne juss ide, mint én! A szállóra bemegyek esténként, és minden reggel tisztán jövök el. De napközben mit csináljak? Ülök itt, beszélgetek, egy barátom néha meglátogat, meg hát iszom. Addig sem gondolok legalább másra – mondta egy idős férfi, aki hosszú évekig üldögélt az utcasarkon, lelkesen nyolc forintot kérve a járókelőktől. És az ő története csak egy a nagyon sokból.

A körülmények és a bajok mögött is meglátni az embert: ez a Szent Egyed közösség alapgondolata. A tagok legtöbbje családos ember, akad köztük egyetemi oktató, szociális munkás, vagy éppen orvos is. Legismertebb programjuk talán a karácsonyi ebéd, melyet minden évben nagy sikerrel rendeznek meg szegény barátaiknak. Ők ugyanis így gondoskodnak minden rászorulóról: barátokként.

Az ünnepeken túl azonban rendszeresen járják az utcákat és hajléktalanszállókat, idősotthonokat. A rászorulóknak ételt, ruhát adnak, beszélgetnek velük. Úgy vélik, a kedves szavak legalább olyan fontosak, mint a tárgyi adományok. A szolgálatuk természetesen teljesen önkéntes alapú, lelki hátterét rendszeres közös imádságok adják. A közösség tagjai a koronavírus-járvány alatt is, a higiéniai előírásokat betartva, rendszeresen vittek adományokat a szegényeknek, akiket ez a helyzet még inkább megviselt.

Ősszel az Ökotárs Alapítványhoz sikeresen nyújtottak be pályázatot „Második Hullám” témában, így több, mint egymillió forint értékben vásároltak tartós élelmiszert, és osztották szét heti szolgálataikon Pécs perifériáin élőknek, akik hálásan fogadták a segítséget. További információ Sant’Egidio Közösség Facebook-oldalon található.