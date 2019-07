Barkácsol a magyarhertelendi polgármester, Szeledi Katalin

Szeledi Katalin szinte mindenkivel személyes jó viszonyban van a községben. S nem azért, mert ő a polgármester, hanem hogy évtizedeken át védőnőként segített itt az embereken.

– Magyarhertelendről mindenkinek a termálfürdő jut eszébe. Ez az egyetlen attrakció?

– Nagyon büszkék vagyunk a három hektáron elterülő termálfürdőre, de azért itt még nem áll meg az élet. A héten csütörtökön kerül átadásra a Barátúr-Magyarhertelend melletti új tó, mely csaknem fele akkora lesz mint az orfűi nagy tó. Záportározónak épül, de közösségi hasznosításra is tervezték, szabadstranddal, csónakázással, horgászattal. Reményeink szerint jövőre már működni fog.

– Mindenütt csak a víz?

– Gyönyörű a környezetünk, rengeteg forrással, kijelölt túraútvonalakkal. A kultúrházban most nyílik állandó helytörténeti kiállítás, ahol a település sajátossága, a bugyogós korsó is látható lesz. Ez nem fehérneműbe öltöztetett ivóalkalmatosság, hanem olyan korsó, mely bugyog, ha vízbe merítik. Egyébként ilyet az egész országban csak Magyarhertelenden készítettek és kizárólag asszonyok, lányok voltak a formálói. No és kéthetente zenés nyári programokat rendezünk.

– Miként érkezett a szigetvári lány Magyarhertelendre?

– Ez harminc éve történt, és friss diplomás védőnőként kerültem ide. Így aztán ismerek itt személy szerint szinte mindenkit, pontosabban a 650 állandó lakost, mert nyári szezonban az üdülők is benépesülnek, és olyankor háromszor ennyien vagyunk. A védőnő egy segítő szakma és az a polgármesterség is, valójában tehát csak a tartalom változott egy kicsit.

– A turistáknak szervezik a Zenés Nyári Estéket is?

– Négy éve kezdtük el a Német Nemzetiségi Önkormányzattal karöltve, s az volt a cél, hogy szabadtéri szórakozást teremtsünk. A térségből hívunk kéthetente népi dallamokat játszó zenekarokat és táncosokat, idén például Birjánból, Magyarszékről és Mázáról érkeznek kultúrcsoportok. A Főtéren felhúztunk hozzá egy nagy sátrat, így esőben is áll a bál.

– Mit csinál, amikor nem községvezető, vagy egészségügyi szakember, hanem hétköznapi polgár?

– Legszívesebben unokázom és van egy olyan hobbim, amit a falubeliek többsége sem ismer. Bútort tervezek és készítek, s mindenfélét barkácsolok a családnak, ismerősöknek. Emellett ha egyedül leülhetek egy kicsit, akkor olvasgatok.