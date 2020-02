Barlangok hónapja jön Abaligeten: az élmények kerülnek most a középpontba

Március a Barlangok Hónapja, erre az egész országban rendhagyó programokkal, kedvezményes barlanglátogatásokkal készülnek. A kampányt hivatalosan Abaligeten nyitották meg, ahol a felújított Denevérmúzeumot is bemutatták a sajtónak.

A természet márciusban éledezik, az idő viszont nem mindig alkalmas a kirándulásra. Lehetnek még fagyok úgy, ahogy zuhogó eső is, a barlangokban viszont ilyenkor is jó az idő – ezért lett március a Barlangok Hónapja. A kampány hivatalos megnyitóját szerdán tartották Abaligeten, ahol a nemrég felújított Denevérmúzeumot is bemutatták.

– Az elmúlt tíz évben másfél milliárd forint értékben fejlesztették a barlangokat az országban – fogalmazott az eseményen Rácz András környezetügyért felelős államtitkár. – Nemrég a Denevérmúzeum felújítását is befejezték, és remélem, hogy az ott dolgozó kollégáknak sikerül a denevéreket a vámpírok, népi hiedelmek és rémmesék világából visszahozni a valóságba.

Závoczky Szabolcs, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója kiemelte, hogy az 1960-as években kiépített barlang a turisztikai hasznosításon túl fontos élőhelye több mint húsz denevérfajnak. Ezekről az állatokról számos érdekességet tudhatunk meg a 21. századnak megfelelő, élményközpontú bemutatóhelyen, ahol interaktív eszközökkel mutatják be a denevérek életmódját, eredetét, emberrel való viszonyát.

– Abaligeten most egy olyan beruházás valósult meg, ami nemcsak a turizmust, hanem a környezetvédelmet is erősíti – tette hozzá Nagy Csaba országgyűlési képviselő. – A természetvédőknek egyfajta szolgálatot jelent, hogy minél több embert bírjanak rá arra, hogy látogassák meg a múzeumot, akik így másképp viszonyulnak majd a denevérekhez.

Rendhagyó földrajz órát is tartanak

Az országban több mint négyezer barlangot ismerünk, ezekből mintegy negyvenet látogathat a nagyközönség. Márciusban, a Barlangok Hónapjában azok a nemzeti parkok, ahol ezek a barlangok találhatók, különféle programokkal, kedvezményes belépőkkel várják a természetkedvelőket, de megnyitnak olyan járatokat is, amelyek egyébként zárva tartanak. Abaligeten lesz például barlangi túrával egybekötött földrajz és biológia óra is, a Denevér tanösvényen pedig szakvezetéses túrán ismerhetjük meg a barlang környezetét.