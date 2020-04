Be lehet vásárolni az ünnephez valókat

Nincsen húsvét sonka és tojás nélkül. Aki még nem szerezte be az ünnep hagyományos alapanyagait, a következő napokban még megteheti, hiszen a piacokon és az üzletekben is bő a kínálat.

A húsvét előtti nyüzsgés idén jóval visszafogottabb a piacokon, mint amit a korábbi években megszokhattunk, de az ünnepre azért így is sokan bevásárolnak a hagyományos alapanyagokból, így a sonkából és a tojásból. Pécsen, az uránvárosi piacon sem volt kimondott tömeg kedd délelőtt, de azok, akik ellátogattak oda, szinte kivétel nélkül a füstölt árukhoz mentek először. Alaposan szemügyre vették a sonkákat, volt, aki egy egészen nagy darabot vitt, hogy az egész család jóllakjon, más csak egy kisebb csíkot kért magának. A választék nagy volt, így annak sem kell félnie, aki csak a következő napokban készül megvásárolni a húsvéti asztalra valót.

Egy görcsönyi őstermelő lapunk érdeklődésére elmondta, hozzá sokan mentek vásárolni már az elmúlt napokban is, de van még terméke bőven. Mivel már hosszú évek óta árul a Hajnóczy utcai piacon, leginkább a törzsvásárlók látogatják meg, de mindig akad pár új vevő is. Az árak egyébként minden eladónál nagyjából azonosak voltak, a sonka kilóját 2800 forint körül árulták.

Az üzletek is felkészültek a húsvétra, ott is sokan keresik a sonkát. Aki viszont egy hipermarketben szeretné beszerezni a füstölt árut, annak magasabb költséggel kell számolnia, hiszen a kilónkénti ára bőven háromezer forint felett mozog.

A sonka mellől természetesen a tojás sem maradhat el, aminek az ára nem is igazán emelkedett meg. A kisebb méretű tojások darabját harminc forintért lehet kapni, a nagyobbakért pedig negyven–ötven forintot kérnek el. A sonkához hasonlóan a piacokon és az üzletekben is érdemes keresni, mindenhol nagy a készlet. Az uránvárosi piacon barkát is árultak, a csokrokat különböző méretben lehetett kapni, amelyeket 300 és 1500 forint között kínáltak. Az árus azt mondta, kénytelen volt lejjebb vinni az árakat, annyira kevesen viszik most a barkát és a hántolt fűzfaágakat.