Bebarangoltuk a Kelet-Mecseket, kalandos volt a túra

A Pécsváradi Várkör 28 kilométeres távját már októberben teljesítettük, azóta újabb útvonalakat jelöltek ki, többek között egy 35 kilométeres kört is, így a napokban ezt is bejártuk.

A Pécsváradi Várkör egy egyénileg, bármikor szabadon teljesíthető körtúra a Kelet-Mecsekben, 28 kilométeres távja tavaly augusztus óta járható. Ezt az útvonalat októberben már sikeresen felfedeztük, az élményről akkor be is számoltunk. Azóta több új pálya nyílt, köztük a 35 kilométeres Máré-kör, amit a napokban hódítottunk meg.

Ketten vágtunk neki a túrának a reggeli órákban. Összesen tizenkét óránk volt, hogy Pécsváradról Óbányán, Máré várán és Püspökszentlászlón keresztül visszatérjünk a kiindulási pontra. Tanulva az októberi esetből, amikor már a túra elején eltévedtünk, most nemcsak a nyomatott térképet és a szöveges itinert vittük magunkkal, hanem a telefonra is letöltöttük az útvonalat, hogy mindig ellenőrizni tudjuk, jó irányba haladunk-e. A telefonra egyébként is szükség volt, hiszen annak segítségével tudtunk bejelentkezni az egyes ellenőrző pontokon. Az első rögtön a pécsváradi várnál volt, miután beírtuk a rendszerbe az adatainkat, már nem volt visszaút, nekivágtunk a túrának.

Büdöskút felé indultunk kényelmes tempóban, gyönyörködve a természetben, megállva a kilátóknál. A telefonra letöltött útvonal hasznosnak bizonyult, segítségével könnyen tartottuk a helyes irányt. Az első ellenőrző ponton, az Ötös úti kunyhónál azonban rájöttünk, hogy lassan haladunk. Ha ilyen tempóban folytatjuk, kifutunk az időből, így magasabb fokozatba kapcsoltunk. Annyira azért nem mentünk gyorsan, hogy ne élveztük volna ki Óbánya vendégszeretetét, de miután pótoltuk készleteinket, mentünk is tovább Kisújbánya felé. A legtöbb emberrel ezen a szakaszon találkoztunk, kirándulók sétáltak, gyermekek játszottak a patakban – őket nem sürgette az idő. Nem úgy, mint minket, de a sietségnek meglett az eredménye, a második ellenőrző ponton, a Cigány-hegyen kiderült, javult az időeredményünk.

Ekkor következett a legizgalmasabb szakasz, a Máré-várhoz túráztunk, ahol egyikünk sem járt korábban. A történelmi falak között korhű ruhába öltözött lovagok éppen a pihenőjüket tartották. Szívesen cseréltünk volna velük, de erre időnk nem volt, gyalogoltunk tovább. A Hidasi-völgyön, majd Pusztabányán keresztül értük el Püspökszentlászlót, ahol az arborétumon áthaladva kapaszkodtunk fel a Zengőre. A csúcson megcsodáltuk az új kilátót, a Viki-pihenőnél még egyszer bejelentkeztünk a rendszerbe, és megkezdtük az ereszkedést Pécsvárad irányába. Az időt egész jól kihasználtuk, 11 és fél óra után értünk vissza a kiinduló pontra, így bekerültünk a 250 túrázó közé, akik eddig sikeresen teljesítették valamelyik távot a Pécsváradi Várkörön.