Becsöngettek a sulikban, több ezren ültek padba

Minden az iskolakezdésről szólt hétfőn a megyében, ünneplőbe öltözött fiatalok lepték el az utcákat, buszokat. A forgalom is megnőtt reggel Pécsen, mindenki a tanévnyitóra igyekezett.

Az időjárás még a nyarat idézte szeptember másodikán, de ez mit sem változtatott azon a tényen, hogy elkezdődött a tanítás a megye iskoláiban. Volt, aki izgatottan várta, hogy találkozzon az osztálytársaival, mások nehezebben búcsúztak a vakációtól. A felsőbb évesek már rutinosan mentek osztálytermeikbe az első tanítási napon, de az elsősöknek teljesen új volt minden, ők szüleik kíséretében érkeztek az intézményekbe.

A Pécsi Belvárosi Általános Iskola udvara is megtelt hétfőn az ünneplő diákokkal. Várakozás közben szóba elegyedtünk a szülőkkel is. Egyikük, akinek a gyermeke most kezdte az iskolát, elmesélte, hogy kisfia kíváncsi, már június óta azt várta, hogy elkezdődjön az iskola. Két olyan osztálytársa is van, akit már az óvodából ismer, ez is megkönnyíti az iskolakezdést, de járt angol előkészítőre, így az épülettel is megismerkedett.

Az iskolában napok óta készültek a diákok érkezésére, az elsősökre külön figyelmet fordítottak. Már hosszú évek óta hagyomány az intézményben, hogy a tanévnyitó ünnepségen az ötödikesek kötik fel az elsősök nyakkendőjét, így köszöntik a legkisebbeket. A tantermeket is rendbe hozták a különleges alkalomra, lefestették a falakat, majd az alkalomhoz illően feldíszítették, és minden gyermek számára egy kis ajándékcsomaggal is készültek.

Az egyik elsős osztály osztályfőnökétől megtudtuk, hogy az első nap még nem a tanulásról, hanem az ismerkedésről szól. Bejárják együtt az iskolát, közösen mennek az étkezésekre, órarendet rajzolnak. Keddtől aztán megkezdődik a játékos tanulás.

A legnagyobb figyelem az elsős osztályoké volt, de a nyolcadikosokról sem szabad megfeledkezni, akik utolsó évüket kezdik az általános iskolában. A tanévnyitón, amikor ők kerültek szóba, néhányuk meghatódott attól, hogy jövőre már nem itt fogják kezdeni az évet.