Beérett az ormánsági édes görögdinnye is

Az elmúlt évhez képest két héttel korábban beérett az Ormánságban a görögdinnye, a piacokon és az utak mentén már egyaránt kapható, kétszáz forint körüli áron.

Március végén még nem gondolta volna senki, hogy idén két héttel korábban megkóstolhatjuk a hazai dinnyét. A pécsi vásárcsarnokban több helyen is maguk a termelők kínálják a nyári csemegét, 200–240 forint közötti áron. Az egyik helyen tábla hirdeti „saját termés”, a másikon pedig a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara emblémájával ellátott címkére írták ki, hogy „ormánsági dinnye”. Ezzel próbálják megkülönböztetni a gazdák saját termésüket, illetve felhívni a vásárlók figyelmét, hogy ez Baranyában termett.

Népszerű volt tegnap a dinnye a pécsi csarnokban, de legtöbben nem vittek el egy egészet, hanem csak felet, vagy egy szeletet. Hiába olcsóbb a multikban, de nem vágják ketté, nem lehet szeletre vásárolni, gyakorlatilag zsákbamacskát vesz az ember. Sőt azt sem tudni, hogy mikor szedték le, mennyit állt az üzletben.

A gazdák elmondták, minden felvásárló a nagyáruházakra hivatkozik, hogy 140 forint körül van a dinnye kilója, ezért nem adnak érte magasabb árat. – Még csak most kezdődött a szezon, de máris küzdeni kell a kereskedőkkel – mondták –, ez pedig évről évre megismétlődik. Természetesen a felvásárlónak az az érdeke, hogy minél olcsóbban vegye meg a terméket, de van egy határ, amely alatt a termelőknek már nem éri meg átadni, pláne ha jóval száz forint alá mennek az árak.

Idén is a tavalyihoz hasonlóan alakult a felvásárlási ár, június végén akkor is 100-120 forintot adtak kilójáért, jelenleg is egy százas körül kínálnak érte, de már ettől alacsonyabb ajánlatot is kaptak a termelők. A szakemberek szerint a minőségre nem lehet panasz, édes és jóízű a dinnye, ilyen is marad, ha az időjárás is kedvezően alakul.