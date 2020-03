Befektetőket vonz az új fejlesztés

Megkezdődhet a Nagyrét utcai iparterület fejlesztése – a kivitelezővel a szerződést nemrég írta alá ünnepélyes keretek között az önkormányzat. Mint ismeretes, összesen 410 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a város erre a beruházásra, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatán.

A Nagyrét utca jelenleg is ipari terület, több termelő üzem is működik itt, vannak azonban üres telkek, amelyeknél az infrastruktúra hiánya akadályozza meg további cégek letelepedését. A most induló fejlesztés során az előközművesítés valósul meg, mintegy 15 hektárnyi terület válik ezáltal befektetésre alkalmassá. A beruházás eredményeként a körtvélyesi városrész szomszédságában hamarosan új, munkahelyteremtő beruházások is indulhatnak.

– A város másutt is szűkében van a hasznosítható ipari területeknek, ezért a mostani projekt nagyon fontos hiányt pótol. Az építkezés során a közlekedési lehetőségeket és a közműellátást biztosítják. Út, járda, kerékpárút, buszmegálló és csapadék­elvezető-rendszer épül, továbbá kiépül a víz-, illetve szennyvízhálózat, bevezetik a földgázt és az elektromos áramot a telkekre – vázolta a beruházás részleteit Polics József, Komló polgármestere. – A fejlesztés – amelynek megvalósítására egy év áll rendelkezésre – várhatóan újabb befektetőket vonz a városba, ezzel kapcsolatban már folynak tárgyalások.

Mint azt a polgármester hangsúlyozta, az önkormányzat legfontosabb célja a munkahelyteremtés: a befektetők vonzása érdekében Komló teljes infrastruktúrával ellátott területeket kínál, jelképes összegért.

A Nagyrét utcai fejlesztés további előnye, hogy a körtvélyesi városrészt megnyitja a Sikondai út irányába, ami a tömegközlekedés szervezése szempontjából is új távlatokat teremt.