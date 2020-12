Beidézik Péterffyt is, aki az általa indított per első tárgyalásán nem jelent meg

A Pécsi Törvényszék bírója beidézi Péterffy Attila baloldali polgármestert annak a pernek a tárgyalására, amelyet egyébként a polgármester indított az erdőkért aggódó Civilek a Mecsekért Mozgalom szóvivője, Vicze Csilla ellen – a városvezető ugyanis nem jött el az első tárgyalásra.

Mint ismert, a baloldali polgármester korábban a francia multinacionális vállalat, a Veolia kezében lévő pécsi erőműnél dolgozott vezérigazgatóként. Péterffy Attila irányítása alatt – 2008 és 2015. június 30. között – az általa is közölt grafikonból is kiolvashatóan – az erőműben több százezer tonnányit fát égethettek el. Például 2008 és 2010 között évente közel 250 ezer tonnányi hengeres fát falhattak fel az erőmű kazánjai, de a következő években is több mint 100 ezer tonna hengeres fát égethettek el. Ezen felül még valamennyi széldeszkát, faipari aprítékot, illetve tetemes mennyiségű erdei aprítékot is eltüzelhettek.

A Civilek a Mecsekért Mozgalom már évekkel ezelőtt is erős kritikával illette az erőmű gyakorlatát, a mozgalom szóvivője, Vicze Csilla pedig tavaly, az akkor még polgármesterjelölttel kapcsolatban többször felhívta a szervezet álláspontjára a figyelmet. Vicze Csilla közölte, a megválasztott polgármester azért indított pert ellene és követel félmillió forintnyi sérelmi díjat, mert szerinte korábban valótlant állított azzal a mondattal: „Péterffy Attila 2008–2015-ig a Pannon Hőerőmű vezérigazgatójaként durván hárommillió tonna fát égetett el a hőerőmű kazánjaiban”.

Az ügyben az első, perelőkészítő tárgyalást szerdán tartották meg a Pécsi Törvényszéken. Erre azonban Péterffy Attila nem jött el, jogi képviselője jelent meg. A következő, január 20-án megtartandó tárgyalásra azonban a bíróság már be­idézi őt is.

Vicze Csilla a tárgyalás után azt mondta, hogy örül annak, hogy szemtől szemben is hallhatja majd a polgármester érveit, mindenesetre szerinte egy közszereplőnek a vele szemben megfogalmazott kritikákat sokkal jobban el kellene tűrnie.