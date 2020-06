Beindulnak a kutak, szerte a megyében működnek már a látványosságok

A szökőkutak ilyenkor rendszerint már üzemelni szoktak a megyeszékhelyen, a veszélyhelyzet miatt azonban idén nem indították be ezeket. Ennek elmúltával azonban folyamatosan beindulnak a vizes látványosságok.

A pünkösdi hétvégén Harkányban már csobogott a víz a szökőkútban, Pécsen akkor ezek még szárazak voltak.

Kővári János, az ÖPE-KDNP frakcióvezetője múlt pénteki sajtótájékoztatóján is szóvá tette, hogy a szökőkutak ilyenkor már üzemelni szoktak. Ezek után már nem is kellett sokat várni, hogy beinduljanak az elsők, hiszen ahogy a Biokom NKft. lapunknak küldött közleményéből kiderült, június 22-ével folyamatosan üzemelik be a vizes látványosságokat.

Június 26-ig első körben a belvárosiakat indítják be, majd várhatóan július 5-ig mindegyik működőképes szökőkutat üzembe helyezik. Kivételt képeznek a Tettyén található köztéri installációk, mivel ott rongálás miatt több burkolókövet kell javítani, illetve pótolni.

A közleményből azt is megtudtuk, hogy a társaság a szökőkutakat rendszeresen tisztítja és karbantartja, vizüket algásodás elleni vegyszerrel és fertőtlenítőszerrel kezeli, azonban azt kiemelik, hogy ezek a vizek nem ivóvíz-minőségűek.

Hozzátették, bár a nyár beköszöntével a kutak fürdőzésre csábítanak, ez minden esetben tilos. A szökőkútban történő fürdés szabálysértésnek minősül, amiért akár ötezertől százötvenezer forintig terjedő bírság is kiszabható.