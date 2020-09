Beléphetnek hazánkba, így Pécsre is a külföldi hallgatók

Fogadóhelyiséget alakítanak ki a diákok számára.

Mint arról lapunkban is beszámoltunk, a teljes belső határon ideiglenesen visszaállítja a határellenőrzést szeptember elsejétől a kormány a koronavírus-járvány második hullámának közeledése miatt. A rendelet szerint a nem magyar állampolgárok személyforgalomban Magyarország területére nem léphetnek be. Jogosan merül fel tehát a kérdés, hogy a Pécsi Tudományegyetem külföldi hallgatói beléphetnek-e az országba szeptember 1. után. A körülbelül 4300 diák közül sokan megérkeztek már, ám bizonyára olyanok is vannak, akik csak ezen a héten jönnének Pécsre.

A Magyar Közlöny vasárnapi számában részletesen leírják, hogy milyen feltételekkel léphetnek be Magyarországra a határt átlépők szeptember 1-től. Eszerint külföldiek akkor jöhetnek be az országba, ha méltányolható okuk van. Például hatósági eljárásban kell részt venniük, családi esemény – házasságkötés, temetés – miatt jönnének, vagy hozzátartózót ápolnak. Ezen a listán olvasható, hogy a hallgatói vagy a tanulói jogviszony alapján fennálló tanulmányi vagy vizsgakötelezettség teljesítése kapcsán beléphetnek a külföldi diákok, ha a jogviszonyt oktatási intézmény által kiállított igazolással tanúsítják.

Az oktatás a PTE legtöbb karán hagyományos módon zajlik majd, az egyetem egy korábbi közleményében leírta, hogy a külföldi diákok számára egy fogadóhelyiséget alakítanak ki. Minden külföldi hallgató dokumentumait – többek között az útlevelet vagy személyi igazolványt, a hozott PCR-tesztet, a felvételi határozatot stb. – itt ellenőrzik majd. Ha ezek alapján a hallgatónak nem kell további PCR-teszten átesnie, elfoglalhatja kollégiumi szálláshelyét vagy az albérletét, a külföldről hozott hivatalos teszteket elfogadja az intézmény.