Belharcok dúlnak a baloldalon, egymást szidják a jelöltek

Ahogy országosan, úgy Baranyában is megy az adok-kapok a baloldalon a jövő évi választás miatt, hiszen az előválasztáson dőlhetnek el a pozíciók a Gyurcsány Ferenc vezette ellenzéken belül. A jobbikos az MSZP-st szidja, míg az MSZP-st a fideszesnek hálálkodó polgármester támogatja. Eközben a Momentum kihátrál az antiszemita botrányba keveredett egyik jobbikos jelölt mögül.

Ezt ne hagyja ki! Belső levelezés bizonyítja: nem külső támadás miatt állt le az előválasztási rendszer

Pénteken újabb videóval jelentkezett a Gyurcsány Ferenccel szövetségre lépett Jobbik parlamenti képviselőjelöltje, Alpár György drávaszerdahelyi polgármester. Ezúttal nem újságírók ellen vagy a cenzúrázásáról posztolt, hanem a másik baloldali képviselőjelölteknek ugrott neki.

– Nehogy már egy DK-s nagymama vagy egy karót nyelt szocialista tanár bácsi legyen a képviselőjelölt – utalt Szarkándi Lajosnéra és Koltai Lajos szentlőrinci polgármesterre Alpár György a videójában, aki azt is elmondta Koltairól, hogy nem is érti, hogy miért indul el, hiszen rengeteg probléma van Szentlőrincen, inkább „csinálja azt, amire a szentlőrinciektől kapott felhatalmazást”.

Arra is panaszkodott, hogy a DK-s és az MSZP-s szimpatizánsok elmennek szavazni az előválasztáson, akik szerinte egyébként nagyon kevesen vannak. Úgy vélte, a többségük 60 év feletti. Mindenesetre azt is kijelentette, hogy a baloldali előválasztás nem demokratikus.

Külön pikáns történet, ahogy az Alpár által „tanár bácsizott” Koltai Péter mellett a szigetvári polgármester, Vass Péter kampányolni kezdett. Vass ugyanis az utóbbi időben legalább ötször mondott köszönetet a város honlapján a fideszes parlamenti képviselőnek, Nagy Csabának azért, amit a szigetvári fejlesztésekért, a városért tett. Például alig egy hónapja azt írta ki, hogy „nagyon nagy szükségünk van a Baranya Megyei Közgyűlés és Nagy Csaba pozitív hozzáállására” két pályázat esetében is, hiszen „kizárólag ők nyújthatnak érdemi segítséget”. De megköszönte Nagy Csabának a kerékpárutakra, a körforgalomra, vagy éppen a „Zöld Vár” projektre szerzett forrásokat.

A Momentum elnöke, Fekete-Győr András megvonta a támogatást attól az ózdi jobbikos jelölttől, aki egy karlendítésre nagyon hasonlító mozdulatot tett egy lengyelországi múzeum zsidóellenes feliratokat bemutató részén, de nem így jártak el a saját párttársukkal szemben. A jobbikos azt állította, hogy csak integetett, a Momentum viszont arra hivatkozott, hogy az antiszemitizmus semmilyen formáját nem tolerálják, így nem tudnak vele értékközösséget vállalni. Érdekesség, hogy éppen a Momentum oszlopos tagjának, a pécsi Nemes Balázsnak is voltak hasonlóan kirekesztő gondolatai korábban, ő a melegekről és a zsidó honfitársainkról mondott gyűlöletkeltő véleményt egy kiszivárgott hangfelvétel szerint. Nemes persze az eset napvilágra kerülése után elnézést kért, de ennek nem volt következménye, jelenleg is parlamenti képviselőjelölt és a pécsi városházán bruttó félmillió forintért biztosi állást is kapott.

A fentiek kapcsán természetesen megkerestük a pártot is, hogy mi a véleményük minderről, de nem reagáltak.